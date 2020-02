Spredningen av koronaviruset har denne uken ført til kraftige fall på verdens børser, og uken kan bli den verste i aksjemarkedene siden finanskrisen i 2008.

Også oljeprisen har falt: Ett fat nordsjøolje lå fredag formiddag under 50 dollar fatet, en nedgang på over 14 prosent på en uke.

Men dette kan være bare starten på et nytt dramatisk oljeprisfall, sier investor Morten E. Astrup i programmet Bare business på TV 2 Nyhetskanalen.

27 dollar fatet?

– I 2016 var vi nede i 27 dollar, og det er fullt mulig at vi kan komme dit igjen, sier Astrup.

Han tror at de fleste selskapene innenfor olje- og offshoreindustrien vil klare seg bra – hvis prisfallet blir kortvarig. Men det er fortsatt deler av norsk offshoreindustri som er svært utsatte, mener han.

– Det er noen der ute, spesielt innen oljeservice, som i utgangspunktet har det ekstremt tøft økonomisk. Da vil en oljepris på 27 dollar kunne være spikeren i kista for enten kreditorene, selskapet eller begge deler, sier Astrup i Bare business.

– Samme problemer

Fallende etterspørsel etter olje på grunn av koronaviruset kan dermed gi nok et prissjokk, bare kort tid etter at oljeindustrien har hentet seg inn etter perioden 2014 - 2016.

Etter flere «gylne» år med en oljepris godt over 110 dollar fatet, begynte oljeprisen å falle sommeren 2014, og nådde et bunnpunkt 20. januar 2016 på 27 dollar.

Ifølge SSB ble nesten 50 000 jobber rammet i den norske olje- og offshorebransjen. Og selv om mange ansatte har fått nye jobber – og mange av selskapene har omstilt seg og blitt mer effektive – så kan det nå komme nye tøffe tider for enkelte i bransjen, mener Astrup.

– Det er fortsatt mange av de samme problemene som henger igjen, fordi man ikke har ryddet opp helt fra 2016 ennå, sier Astrup.

Vil stige igjen

Astrup er investor og styreleder for obligasjonsfondet Storm Bond Fund. Han tror at både aksjemarkedene og oljeprisen raskt kan snu når man har mer oversikt over viruset.

Mange oljeselskaper vil nå trolig kutte i produksjonen framover for å tilpasse seg lavere etterspørsel. Når verden igjen begynner å kjøpe mer olje, vil selskapene trenge noe tid på å sette produksjonen i gang igjen. For lite olje i markedet kan da gi ny vending for oljeprisen – til å bli langt, langt dyrere.

– Ett år fram i tid, når verden går på skinner igjen, så vil man kunne få et sjokk den andre veien, sier Morten Astrup.

