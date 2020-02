Siden fiskeriminister Geir-Inge Sivertsen ikke trakk seg i statsråd i dag, som følge av etterlønnsaken, fremmer SV mistillitsforslag mot fiskeriministeren, opplyser partiet i en pressemelding.

– Vi har ikke tillit til Geir Inge Sivertsen som fiskeriminister. Denne saken er alvorlig, og for oss handler den først og fremst om at de på toppen skal behandles likt som alle andre. Folk som har mottatt penger de ikke har krav på fra NAV blir straffet hardt, og da kan ikke en statsråd i samme situasjon slippe unna uten reaksjon, sier SV-leder Audun Lysbakken.

SV har tidligere gitt statsminister Erna Solberg (H) frist til fredag ettermiddag med å avskjedige fiskeriministeren. Ap stiller seg bak kravet.

SV hadde i utgangspunktet krevd at statsminister Erna Solberg måtte gi Sivertsen sparken i statsråd fredag. Bakgrunnen er at Sivertsen urettmessig søkte og mottok 120.000 kroner i etterlønn som ordfører i Lenvik kommune samtidig som han mottok full lønn som statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet.

– Denne saken burde vært løst av statsminister Erna Solberg. Når hun ikke tok grep i statsråd i dag er det tydelig at bare Stortinget kan sørge for en reaksjon mot fiskeriministeren. Dessverre har det under Solberg utviklet seg en kultur for at statsråder ikke må ta ansvar for feil, sier Lysbakken.

Det har blåst hardt rundt ministeren etter at Dagbladet avslørte at han hadde mottatt dobbelt lønn i flere måneder.

Ifølge Fiskeribladet takket fiskeriministeren også ja til et møte med et selskap der han kort tid tidligere hadde gått av som styreleder.

– Dette understreker alvoret i saken om Iversen. Det er rolleblanding og samrøre. Dette er jo en god case som bare underbygger hvorfor han allerede som statssekretær burde frasagt seg dette vervet, sa Terje Aasland (Ap) til TV 2 i går.

Arbeiderpartiet vurderer nå hvordan de skal forholde seg til forslaget.

Senterpartiets Marit Arnstad sier de ikke har bestemt seg om de støtter mistillitsforslaget.

– Det har vi foreløpig ikke tatt stilling til. Det vil bli drøftet i stortingsgruppa neste uke, skriver hun i en SMS til TV 2.



Frp-leder Siv Jensen har ikke besvart TV 2s henvendelser.

Per-Willy Amundsen (Frp) har tidligere uttalt at Sivertsen bør gå. Han vil ikke svare på om Frp bør støtte SVs forslag.





– Jeg har sagt hva jeg mener om saken. Nå får Erna rydde opp, skriver Amundsen til TV 2.

