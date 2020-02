«Dekk dine barn med et offer. Gi 2020 kroner»

Fredag publiserte pastor i Oslo misjonskirke, Erik Andreassen, en video fra et innslag på Visjon Norge, den største kristne tv-kanalen i Norge.

Visjon Norge drives av tv-pastor Jan Hanvold, som tidligere har mottatt kritikk for flere forhold knyttet til kanalen.

– Hva kan man bruke korona-frykten til? Samle inn penger til Visjon Norge, skriver Andreassen på Twitter.

Han mener innslaget representerer anti-kristendom, og at dette er en grov utnyttelse av evangeliet og sårbare mennesker.

– Jeg utfordrer deg

I innslaget, som ble sendt på kanalen torsdag kveld, ser man en mann som energisk snakker engelsk, og en kvinne som fungerer som en tolk for ham.

De oppfordrer publikum til å beskytte seg selv og barna sine mot koronaviruset.

– Med offer skal ingen ondskap berøre dem. Jeg utfordrer deg til å dekke dine barn med offer. Jeg vil be for alle, for hver forelder som sitter og ser på, som en Guds profet, utfordrer jeg deg til å ringe nummeret på skjermen, sier mannen.

– Den hellige ånd har veiledet meg. Gi 2020 kroner. Jeg utfordrer deg å prøve Gud, han sier «test ham».

Videre sier mannen at Gud skal fjerne «gnageren», som er koronaviruset.

– Ring inn akkurat nå. Hva er det du venter på? Du har kun 40 sekunder, plukk opp røret og ring raskt, sier mannen, før han fortsetter med å telle ned til null.

Man donerer penger ved å sende en SMS til et gitt nummer. I sendingen ber mannen publikum om å skrive inn navnet til sine barn og øvrige familie i meldingen.

Saken fortsetter under Twitter-innlegget.

Hva man kan bruke CORONA-frykten til? Samle inn penger til Visjon Norge. "Dekk barna dine med et offer. Gi 2020 kr og tro Gud. Som Guds profet sier jeg: ingen skade skal skje dem." Dette er anti-kristendom. Grov utnyttelse av evangeliet og av sårbare msk. Jeg blir så sint.1/ pic.twitter.com/T4LwLjtITR — Erik Andreassen (@eandreassen) February 27, 2020

– Utnytter sårbare mennesker

Erik Andreassen i Oslo misjonskirke forteller at han delte videoen på Twitter fordi han ble opprørt.

– Jeg jobber som pastor, og jeg gjør så godt jeg kan når det gjelder å finne evangeliet og de gode nyhetene. Jeg opplever at dette innslaget er det stikk motsatte av det, og da blir jeg opprørt, sier han til TV 2.

Andreassen har jobbet som pastor i Oslo misjonskirke i 15 år, og mener Visjon Norges innsamling er umoralsk.

PASTOR: Erik Andreassen mener innslaget utnytter nordmenns frykt for koronaviruset. Foto: Oslo misjonskirke Betlehem

– De bruker sin makt som aktør til å utnytte sårbare mennesker og følelsen av frykt for egen vinning, mener pastoren.

– Grov manipulasjon

Andreassen mener innslaget vitner om grov manipulasjon, og at dette er et tilfelle hvor det er riktig å kritisere sendingen offentlig.