Festmiddag: Wenches helstekte entrecôte med fløtegratinerte poteter

Til 4 personer

Tips: Det er alltid lurt å bruke et steketermometer når du steker hele stykker med kjøtt. Da får du det perfekt stekte kjøttet!

Det er også viktig at kjøttet får hvile etter steking. Da «setter» kjøttsaften seg i kjøttet, dvs. det siver ikke ut når kjøttet/steken skjæres i skiver før servering.

Dette trenger du:

Til kjøttet:

• Ca 800 g hel entrecôte, mørnet (beregn 175-200 g kjøtt per person)

• Salt, grovmalt pepper

• Olje/smør til steking

Fløtegratinerte poteter:

• 10-12 mellomstore kokefaste poteter

• 3 dl kremfløte tilsatt 1 dl helmelk, eller erstatt med 4 dl matfløte

• 1 fedd hvitløksalt, pepper

• Ca 100 g finrevet hvitost

Slik gjør du:



Temperer kjøttet, dvs. la det ligge fremme på kjøkkenbenken i et par timer før det krydres og brunes rundt på alle kanter i en stekepanne.



Legg kjøttet over i et ildfast fat. Stikk inn et steketermometer og sett i varm stekeovn ved 125 ºC. Legg 2-3 kvister frisk timian på kjøttet. Stek til termometeret viser 60 ºC for rosa kjøtt. Steketid ca 1-1/2 time, avhengig av tykkelsen på kjøttet.

HELGEKOS: En perfekt stekt biff med fløtegratinerte poteter, sopp og brokkoli.

Ta ut kjøttet, pakk det i aluminiumsfolie og la det hvile på et lunt sted i ca. 1 time før servering. I mellomtiden lages tilbehøret.

Varm stekeovnen til 200 ºC. Skrell og del poteter i tynne skiver. Kok opp fløte ev. melk og finhakket hvitløk og hell i en kasserolle. Tilsett salt og pepper. Legg i potetskivene i et smurt ildfast fat (med kanter) og hell over den varme fløten.

Sett i stekeovnen og stek i ca 40 min. Legg ev. over revet hvitost og stek videre i ca. 20 min til osten er gyllen og potetene møre. Sjekk med en litt spiss kniv.

Tips: Vil du spare litt tid, kok opp potetene i fløten, senk temperaturen og la potetene trekke i 10-15 min. De skal ikke kokes møre. «Rist» på kasserollen en gang imellom slik at potetene ikke legger seg ved. Fordel poteter og fløte i et smurt ildfast fat – pass på at potetskivene holder seg hele. Ev. et dryss revet ost.

BONUSOPPSKRIFT: Brownies med vaniljeis/pisket krem og sjokoladesaus





Tips: Denne kan bakes i god tid før den skal serveres.

Dette trenger du: