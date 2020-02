Nordmannen forteller at Yang tidligere var et forbilde tidligere i karrieren.

– Jeg så opp til Sun da han satte verdensrekord på 1500m fri i 2011 og herjet på langdistansene i London-OL 2012. Men han er blitt tatt for doping før, og han har hatt noen konfrontasjoner med andre svømmere på toppnivå. Så heltestatusen har vært dalende, forteller han.

Angrep svømmer

Yang er Kinas mest meritterte svømmer i historien.

En enorm fysikk kombinert med en uovertruffen teknikk har gjort Yang til en superstjerne i bassenget, men på land har Yang vært involvert i en rekke uheldige episoder.

Han havnet i strid med trenerne sine på grunn av et kjæresteforhold og ble utestengt fra trening. Så krasjet han en bil uten førerkort. Deretter ble han tatt i doping. I VM 2015 ble han beskyldt for å angripe en brasiliansk svømmer under oppvarming. Han uteble også fra 1500-meterfinalen i samme mesterskap, angivelig på grunn av hjertetrøbbel.

Yang tok gull på 400 meter fri i fjor sommer. Da nektet sølvvinner Mack Horton å stå på podiet sammen med Yang.

– Jeg vil ikke dele pallen med noen som oppfører seg slik som han gjør, sa Horton ifølge Swim Swam.

– Han er hatet

TV 2 Sportens svømmeekspert Sander Smørdal er overrasket over at det ble åtte år for Yang, men mener saken viser at Det internasjonale svømmeforbundet har en lang vei å gå i antidopingarbeidet.

– Jeg er kanskje litt overrasket over at det ble så strengt, men det er tydelig at de har vurdert det til at han har gjort dette uten å ha sitt på det rene. Da er det bra at de tar det. Det er mer bekymringsfullt at Det internasjonale svømmeforbundet har prøvd å dekke litt over for ham og hjelpe ham. Det forteller litt om hvordan de ser på den type ting, sier Smørdal.