– Ja vi har sendt ut et betinget permitteringsvarsel, bekrefter økonomidirektør Gisle Berge i Harpo Electronics AS til TV 2.

Verdens børser har den siste tiden falt som en stein som følge av koronavirus-frykten. Og nå lammer viruset direkte en norsk arbeidsplass.

I flere uker har råvaretilgangen til den norske elektronikkprodusenten på Jaren i Hadeland vært strupt og delvis stoppet opp.

Truer 240 arbeidsplasser

Det betyr at 240 ansatte kan bli permittert fordi koronautbruddet i Kina direkte lammer flere underleverandører.

PERMISJONSVARSEL: 240 arbeidsplasser er nå direkte truet som følge av koronoavirusutbruddet i Kina. Foto: Hapro Electronics AS

«Elektronikkbransjen og annen vareproduserende industri er avhengig av kinesiske underleverandører», oppgir selskapet i en pressemelding.

– Er bedriften lammet allerede nå?

– Ja, i form av at det er et redusert produksjonvolum og vi sliter veldig med å få inn de delene vi trenger. Så vi er rammet allerede nå, bekrefter Stine Gunn Lynne, kommunikasjonsansvarlig i Harpo Electronics AS.

– Tar det med fatning

– De ansatte tar dette med fatning og er ikke overrasket, forklarer Lynne til TV 2.

I følge Lynne forstår de ansatte situasjonen.

– Det hele er jo litt ute av vår kontroll og jeg føler at vi har støtte fra de ansatte, sier Lynne.

Hun forteller at bedriften jobber på spreng med å få inn alternartive komponenter fra andre land. Lynne avviser at de har gjort seg for «avvhengige» av kinesiske leverandører.

Det norske selskapet produserer på oppdrag for forsvaret, telekom-bransjen, industri og offshore.

FORTVILER: – Vi forsøke å gjøre alt det vi kan for å slippe å permittere ansatte, sier kommunikajsonsdirektør Stine Gunn Lynne. Foto: Privat

– Vi er kontraktspordusent og produserer mange ulike produkter på oppdrag for våre kunder, opplyser Lynne.

– Uavklart

– Når kan permitteringene bli et faktum?

– Det er helt uavklart, men nå har vi sendt ut varselet som de ansatte skal ha i forkant. Så må vi forsøke å gjøre alt det vi kan for å slippe å permittere.

Hun forklarer at innkjøpere derfor jobber på spreng for å finne nye og alternative komponenter.

– Og det må så godkjennes av kunder. Det er en krevende situasjon, erkjenner Lynne.

Bedriften som ble etablert i 1973, og opprinnelig var en attføringsbedrift, går nå så det suser. Men nå er mye avklart.

– Situasjonen overvåkes kontinuerlig, og vi holder tett kontakt med både leverandører og kunder. Mye tyder på at mangel på råvarer vil vedvare en stund, men treghet og etterslep vil mest sannsynlig føre til lavere produksjonstakt i to–tre måneder fram i tid. Dette er vanskelig å være helt eksakt på, da ingen av leverandørene kan bekrefte sine leveringstider, sier administrerende direktør Tor Giæver i Hapro Electronics AS i pressemeldingen.

På bakgrunn av dette sier Giæver at selskapet derfor ser seg nødt til å sende ut et generelt permitteringsvarsel til alle ansatte

Både ledelsen og de tillitsvalgte samarbeider for å finne de beste løsningene for alle ansatte, forsikrer Giæver.