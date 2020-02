I Lurøy kommune i Nordland er 23 personer isolert i sine hjem etter mistanke om koronavirus. Av disse har ti personer hatt feber, og de resterende 13 er partnere og barn.

Det var i starten av denne uken at et reisefølge på 42 personer kom hjem etter en bedriftstur til Nord-Italia.

– Dette reisefølget har nylig vært et kort opphold i et område som regnes for risikoområde når det kommer til koronaviruset. Omkring én fjerdedel av følget ble kort tid etter hjemkomst syke med feber og influensalignende symptomer.

– Som følget av dette har de blitt isolert hjemme, sier kommuneoverlege på Lurøy Andreas Dyrkjær.

Det var Rana blad som omtalte saken først.

Liten sjanse for virus

Kommuneoverlegen forteller til kommunens egen hjemmeside at det er liten sannsynlighet for at personene som sitter isolert har fått koronavirus.

Han begrunner det med at de oppholdt seg i risikoområdet i en kort periode, og inkubasjonstiden er veldig kort i forholdt til den vanlige tiden det tar å utvikle sykdommen.

Sendt til Tromsø

Av sikkerhetsmessige årsaker er alle de isolerte tatt prøver av, og vil være isolert til man får svar. Ifølge Dyrkjær kan det ta noen dager.

– Analysene skal sendes til Tromsø, men det går ikke raskt å få sendt det fra Lurøy. Først sendes de til Sandnessjøen, så går de til Tromsø gjennom Bodø. Denne transporten tar tid, sier han.

Folkehelseinstituttets råd for å forebygge smitte av det nye koronaviruset: