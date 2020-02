Norge har mange spillere som herjer i de største ligaene om dagen, men «vindunderbarna» har ikke alltid levert.

Kristoffer Ajer, Sander Berge, Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland er Norges heteste fotballnavn for øyeblikket.

Erland Johnsen trente samtlige på G15-landslaget.

Den tidligere Chelsea-stopperen kan fortelle at den talentfulle kvartetten ikke alltid har levert. I alle fall ikke samtlige.

– Alle de hadde samlinger og kamper hvor de var helt elendige. Med unntak av Martin, så er du ikke så knallbra fra du er 15 til du er 18. Det varierer, understreker Johnsen overfor TV 2.

De norske supertalentene spilte sammen på aldersbestemte landslag.

Den heteste av dem alle er i øyeblikket Haaland. 19-åringen har tatt Fotball-Europa med storm etter overgangen til Borussia Dortmund, om han ikke allerede hadde gjort det som RB Salzburg-spiller.

Til og med jærbuen var ustabil i prestasjonene i sine yngre dager.

– Han varierte i prestasjonene, og det gjør de jo i den alderen, påpeker Johnsen, før han minnes:

– Erling hadde vokst ti centimeter på 8-9 måneder. Da stemmer jo ikke teknikken, koordinasjonen eller noe.

Prestasjonene var såpass svake at ledelsen på G15-landslaget vurderte å vrake målmaskinen.

Nå er Erling Braut Haaland kanskje verdens heteste spiss. Foto: Fabian Bimmer

– Jeg husker vi diskuterte om Erling skulle med på neste landslagssamling, for det var flere i støtteapparatet som mente at han hadde vært helt håpløs. Så bestemte vi oss for at han skulle få en sjanse til, ler Johnsen.

I neste kamp takket Haaland for tilliten ved å score et fantastisk mål.

– Vi spilte mot Sverige, der han scoret fra avspark, hevder den tidligere Chelsea-spilleren.

Og siden har jærbuen aldri sett seg tilbake ...