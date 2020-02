Lege og professor Ingvard Wilhelmsen, også kalt hypokonderlegen, mener det er naturlig å bli litt ekstra bekymret når et nytt virus har kommet til Norge.

– Hypokondri er en diagnose med egne kriterier. Å få litt økt helseangst når et nytt virus har dukket opp og mediedekningen er stor, er naturlig, sier Wilhelmsen til TV 2.

Han opplyser at det å være redd for koronaviruset, ikke lenger anses som hypokondri. Men ifølge Wilhelmsen har man foreløpig ingen stor grunn til bekymring.

Helsevesenet må katastrofetenke

– Det som er avgjørende i hvor redd man blir, er hvilken holdning man har i utgangspunktet. De som er på hugget, velger det høyeste tallet og katastrofetenker. De som er nøktern, tenker at dette er noe vi må tåle, sier han.

Wilhelmsen mener at Helsevesenet er nødt til å katastrofetenke.

– De må si alt som det er, og ta alle forholdsregler. Men hver enkelt nordmann skal ikke krisemaksimere, sier han.

Hypokonderlegen jobber for tiden 20 prosent, og reiser mye. Han opplyser at han ikke blir hyppigere kontaktet for tiden i forbindelse med koronaviruset, utenom fra media.

Styrk immunforsvaret

Wilhelmsen har ett råd til alle som bekymrer seg for viruset, nemlig å styrke immunforsvaret.

– Min mening er at den beste forberedelsen, er å være uthvilt. Ikke gruble for mye, spise godt, sove godt, trene og slappe av. Da er immunapparatet på topp, sier han.

De som har et problem, er ifølge Wilhelmsen de som skal ut på reise.

– Det spørs hvor man skal, men man må selv ta stilling til om man skal gjennomføre reisen eller ikke. Det er ikke mange ting som er så smittsomt som smittefrykt.

Onsdag kveld ble det første tilfellet av koronaviruset påvist i Norge. Fire personer har så langt fått påvist viruset.

Rundt 50 personer i Oslo er bedt om å holde seg i karantene fram til prøvene for det nye koronaviruset er analysert. I Stavanger er 18 personer i karantene. 23 personer i Nordland er også satt i karantene.