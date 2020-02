Virusfrykten fortsetter å prege hovedindeksen på Oslo Børs, som fredag formiddag var ned over 2 prosent.

Nedgangen kom etter et kraftig fall på blant annet børsen i Tokyo, der Nikkei-indeksen falt 3,7 prosent. Også viktige europeiske børser faller fra start fredag.

Småsparere ser verdier forsvinne, og spørsmålet er hvordan man skal forholde seg til børs-uroen.

– Det er dagens 1000 kroners-spørsmål, svarer Tore Andre Lysebo, Chief Investment Officer i DNB Private Banking.

– Utfordringen nå er at hvis alt så pent og pyntelig ut, er det ofte tidspunktet for å kjøpe litt. Men det vi ser, er en usikkerhet som er veldig uvanlig. Vi har ikke opplevd denne typen utbrudd på mange tiår. Vi er i ukjent farvann, sier Lysebo.

Oslo Børs hardt rammet

Usikkerheten går på hvor store realøkonomiske konsekvenser virusfrykten får – i hvor stor grad forbrukere og produsenter begynner å endre atferd og ikke minst forventninger. Store endringer øker faren for resesjon.

– Vi har ikke datagrunnlag for å se det ennå. Vi har for lite historisk erfaring med denne typen hendelser. Det vi ser tilløp til nå, der man for eksempel stenger skoler i Japan, har vi ikke opplevd før, sier Lysebo.

Oslo Børs er blant de børsene i verden som er hardest rammet av nedgangen i aksjemarkedet. Fra 24. januar til 27. februar hadde eksempelvis børsen i Helsinki falt 2,6 prosent, Sverige så en nedgang på 3,4 prosent og Europa som helhet var ned 7,0 prosent. Fallet på Oslo Børs var 7,5 prosent.

Norwegian er et av selskapene som er hardt rammet av nedgangen. Fram til torsdag var verdien av selskapet omtrent halvert, men fredag klatrer aksjekursen igjen. Aksjen hadde steget mer enn 10 prosent fredag formiddag.

– Sitt rolig i båten

Sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken råder folk som har penger investert til å sitte rolig.

– Vi tror dette kommer til å bli kortvarig. Det varer kanskje i noen måneder, og når man etter hvert begynner å se at situasjonen kommer under kontroll, regner vi med at aksjemarkedene tar seg opp igjen, sier Due-Andresen.

Hun peker på at de fleste småsparere har flere års tidshorisont og at det derfor er klokt å holde seg i ro.

– Hvis man skal inn i markedet, ville jeg sett det litt an. Jeg tror kanskje ikke at hele nedsiden er tatt ut ennå, og det vil være smart å se det an fram mot sommeren, sier hun.

Tore Andre Lysebo mener det viktigste folk kan gjøre i dagens situasjon, er å unngå panikk.

– Vi er forsiktige med å gi generelle råd fordi usikkerheten er mye større enn vanlig, sier han.