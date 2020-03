Har avsluttet romansen etter at de kom hjem fra Love Island

Etter åtte uker med reality-TV fra en villa utenfor Buenos Aires i Argentina, er årets Love Island-sesong over.

I torsdagens episode gikk kjæresteparet Nora Haukland (22) og Johannes Klemp (27) til topps da de fikk flest stemmer av TV-seerne.

I finalen av Love Island stod også to andre kjærestepar: Iselin Nordøy (24) og Omid Rosander (25), samt Mie Mack Cappelen (22) og Ali Esmael (28).

Selv om det kun var disse tre finaleparene som ble kjærester i Love Island-villaen, så har det oppstått følelser mellom flere av årets deltakere.

Da finaleepisoden ble sendt på TV på torsdag, var flere av årets Love Island-deltakere samlet til visning og fest i TV 2s lokaler i Bjørvika i Oslo.

TV 2 tok da en prat med flere av parene for å sjekke siste status på deres romanser.

Noen har blitt kjærester etter at de kom hjem til Norge, mens andre har avsluttet forholdet.

PÅ FINALEFEST: Foran fra venstre Elisabeth Lund, Ida Myren, Alexandra Mjør, Sofie Antonsen, Tanja Løvik, Oda Lindsetmo, Aranja Ophaug-Johansen, Thammy Dias. Bak fra venstre Sanpreet Singh, Eskild Magnussen, Nate Kahungu, Victor Barstad, Marius Helstad, Jon André Melhus. Foto: Marit Grøtte/TV 2

Thammy og Nate har blitt kjærester

Thammy Dias (29) og Nate Kahungu (23) røk ut av Love Island like før finalen. Da TV 2 møter dem på finalefesten, har de kun vært hjemme i Norge i fire dager. Men mye har skjedd på disse dagene.

– Vi ble kjærester for to dager siden. Vi landet i Norge, og da fant vi ut at familien min digger Thammy, og familien hennes digger meg, og da var det ikke mer vi trengte, sier Nate.

Under deres siste dag i Love Island-villaen sa de at de elsket hverandre, men paret var enige om at de ville vente med å bli kjærester til de kom hjem og møtte hverandres venner og familie.

Love Island-paret røper at de ikke har hatt tid til å møte partnerens nærmeste, men de har snakket sammen på Facetime. Snart blir det familietreff.

– Jeg gleder meg masse til det. Familien min elsker han. Jeg var hjemme, og de snakket bare om Nate, sier Thammy.

– Etter at vi kom hjem har vi brukt tid med hverandre, uten kamera, og det er veldig deilig. Nå er det egentlig bare å gå ut i hverdagen og se hvordan det kommer til å gå, sier Nate.

KJÆRESTER: Nate Kahungu og Thammy Dias. Foto: Marit Grøtte/TV 2

Oda og Ådne avsluttet romansen

Da Oda Lindsetmo (22) og Ådne Funderud (23) røk ut av Love Island under samme skjebneseremoni, innrømte begge to at de hadde hatt følelser for hverandre i villaen.

Da de kom hjem til Norge, tok de opp kontakten igjen.

– Vi fant tonen litt da vi kom hjem, men vi har funnet ut at det er best at vi går hver til sitt. Jeg tror at mye av grunnen til det, er at vi er litt for forskjellige. Ådne er en kjempefin fyr, og jeg har ikke noe vondt å si om han, men akkurat vi to passer ikke sammen, sier Oda.