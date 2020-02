Taylor Swifts nye sang «The Man» handler om ulikhet mellom kjønn. I den anledning har popstjernen valgt å kle seg ut som mann i den tilhørende musikkvideoen – og hun er fullstendig ugjenkjennelig.

For transformasjonen har Swift nemlig fått en falsk kjeve, nese og lepper, mørkt skjegg og kontaktlinser.

I videoen spiller 30-åringen blant annet en arrogant sjef, en hissig tennisspiller og en hensynsløs pendler. Alle karakterene representerer de mange fordelene Swift mener at menn har overfor kvinner.

Skuespillerdebut

Swifts far debuterer også i videoen, og mot slutten får man også høre stemmen til Dwayne «The Rock» Johnson.

På Instagram har supertsjernen lagt ut seks innlegg i forbindelse med videoen, hvor hun blant annet takker alle som har bidratt i produksjonen.

«Takk til hele rollebesetningen og mannskapet for at dere hjalp meg til å bli mannen jeg alltid visste at jeg kunne være», skriver hun under et av bildene.

Rettighetskrig

Videoen inneholder også et stikk til stjernemanageren Scooter Braun, og den mye omtalte avtalen som gav Braun rettighetene til hennes seks første album. En avtale som angivelig var verdt over 300 millioner dollar.

Hun hinter til denne striden i videoens t-banescene, hvor man kan se et «No Scooters»-skilt ved siden av et annet skilt med teksten «Missing. If found return to Taylor Swift».

Svarte fansen

I forkant av videoens utgivelse skal superstjernen ifølge Sky News ha deltatt i en spørsmål-og-svar-seanse med fans hvor hun blant annet uttrykte hvor mye hun likte å jobbe med klippet.

«Jeg elsket månedene med prep, møter, speiding av lokasjoner, settdesign, mood boards, å bestemme hver detalj ned til klærne som hver skuespiller/skuespillerinne hadde på seg, og å jobbe med dem på sett», skrev hun.

Da hun ble spurt om identiteten til mannen, svarte hun: «Hvem spiller mannen? En bo$$.»

«The Man» ble utgitt kun uker etter at kritikere og medlemmer av musikkbransjen tordnet mot «Brit Awards» for mangelen på kvinnelige nominerte i årets kategorier med blandet kjønn.