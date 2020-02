Det lønner seg ikke å knuse dopingprøver med hammer. Det fikk den kinesiske svømmestjernen Sun Yang (28) smertelig erfare i dag.

Den internasjonale voldgiftsretten for sport (CAS) har bestemt seg for å utestenge gull-grossisten fra Kina i åtte år.

Det var i september 2018 at Yang for alvor havnet i trøbbel med antidopingmyndighetene. Dopingkontrollører skulle teste Yang utenfor konkurranse.

Sun og hans apparat, inkludert moren Ming Yang, var bekymret for om dopingkontrollørene hadde de rette identifikasjonspapirene. Da bestemte Sun Yang og en sikkerhetsvakt seg for å knuse en forseglet blodprøve med hammer.

Yang står med tre OL-gull og elleve VM-gull. Det gjør ham til Kinas mest meritterte svømmer i historien.

En enorm fysikk kombinert med en uovertruffen teknikk har gjort Yang til en superstjerne i bassenget, men på land har Yang vært involvert i en rekke uheldige episoder.

Han havnet i strid med trenerne sine på grunn av et kjæresteforhold og ble utestengt fra trening. Så krasjet han en bil uten førerkort. Deretter ble han tatt i doping. I VM 2015 ble han beskyldt for å angripe en brasiliansk svømmer under oppvarming. Han uteble også fra 1500-meterfinalen i samme mesterskap, angivelig på grunn av hjertetrøbbel.

Yang tok gull på 400 meter fri i fjor sommer. Da nektet sølvvinner Mack Horton å stå på podiet sammen med Yang.

– Jeg vil ikke dele pallen med noen som oppfører seg slik som han gjør, sa Horton ifølge Swim Swam.