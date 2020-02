Det opplyser myndighetene i Hongkong i en pressemelding fredag. Hongkong har 93 smittetilfeller i landet, i tillegg til to dødsfall knyttet til covid-19.

Hundens eier er selv en av de smittede, og leverte hunden til Landbruks-, fiskeri- og konserveringsavdelingen (AFCD) da smitten ble bekreftet.

Blir plassert i karantene

Det var AFCD som testet hunden etter å ha plukket den opp hos eieren. Foreløpige prøveresultat fra hundens orale, nasale og rektale prøver testet svak positivt.

Hunden har derimot ingen symptomer relevant for koronaviruset.

Hunden blir plassert i karantene i 14 dager, skriver Reuters.

Hunden blir plassert i en kennel, og myndighetene opplyser at ingen andre dyr oppholder seg på samme sted for øyeblikket. Hunden vil være i karantene til den tester negativt for koronaviruset.

Stedet vil også bli nøye rengjort før noen andre dyr plasseres i karantene ved samme kennel.

– Ingen bevis på smitte

Myndighetene i Hongkong anbefaler nå at kjæledyrene til alle smittede mennesker leveres til AFCD for å plasseres i karantene.

Det vil deretter bli tatt prøve av dyrene. Det er ikke kjent om det har blitt tatt prøver av andre kjæledyr tidligere.

– På nåværende tidspunkt har ikke AFCD noen bevis på at kjæledyr kan bli smittet med covid-19, eller kan være en kilde for smitte til mennesker, sier AFCD i uttalelsen.

– Vi skal følge nøye med på hunden, og samle flere for å bekrefte om hunden faktisk har blitt smittet av viruset, eller om dette er et resultat av miljøforurensning av hundens munn og nese, sier avdelingen.

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) finnes det ingen bevis på at kjæledyr kan smittes av viruset.