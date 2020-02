Dermed er hun også en medaljekandidat i OL senere i år. Høst seilte svært solid i løpet av de fem dagene konkurransen pågikk i Melbourne.

– Dette var utrolig gøy for Line. Hun har lenge vist at hun hører til verdens beste seilere i denne klassen, men hun har slitt med å stå løpet helt ut gjennom et mesterskap. Vi har jobbet mye med styrke og det mentale i den siste tiden, og denne gangen har Line vært sterk i hver eneste seilas. Og da kommer resultatene, sier treneren Lars Loennechen.

Nå kommer forventningene med tanke på OL.

– Jeg opplever Line som en veldig smart seiler som seiler riktig og som veldig ofte tar de rette strategiske og taktiske valgene, sier Loennechen.

Norge har nå seilere i fire OL-klasser som alle har klart OL-kravene som er satt. Dette er seilere som alle har vist at de er kapable til å kunne ta medalje i OL.

Dette er medaljekandidatene:

Line Flem Høst, KNS i Laser Radial – med bronse i VM 2020

Helene Næss og Marie Rønningen, Tønsberg i 49er FX - sølv i prøve-OL 2019

Hermann Tomasgaard, KNS i Laser Standard - 6. plass i VM i 2020

Anders Pedersen, Drøbaksund – 6. plass i prøve-OL i 2019

Mye tyder på at Norge vil kunne sende sitt beste seiler-lag til OL siden Siren Sundby vant OL-gull i Athen i 2004.

SMART SEILER: Line Flem Høst viste taktisk kløkt da hun tok bronse i VM. Foto: Morten Jensen.

