Tyrkia ber om at det innføres en flyforbudssone over Idlib-provinsen i Syria for å beskytte sivilbefolkningen mot luftangrep fra syriske regimestyrker.

– Verdenssamfunnet må handle for å beskytte sivile og innføre en flyforbudssone, sier Fahrettin Altun, kommunikasjonssjef ved kontoret til president Recep Tayyip Erdogan.

– Skulle ikke være der

Russland kaller de tyrkiske soldatene som ble drept i Idlib torsdag, terrorister som befant seg sammen med syriske opprørsstyrker da de ble angrepet.

– De tyrkiske soldatene skulle ikke være der de var, og Tyrkia hadde ikke informert Russland på forhånd om hvor de befant seg, sier det russiske forsvarsdepartementet.

Russland understreker samtidig at de ikke hadde noe å gjøre med angrepet der 33 tyrkiske soldater ble drept, ifølge Reuters. Det var det største tapet Tyrkia har lidd hittil i Syria.

En talsmann for Svartehavsflåten sier at Russland sender to fregatter med Kalibr-missiler til den syriske kysten.

USA fordømte drapene torsdag og ba Assad-regimet i Syria om omgående å stanse angrepene.

NATO-rådet innkalles til møte i Brussel fredag etter oppfordring fra Tyrkia for å drøfte situasjonen i Syria.

Det er NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg som på Twitter melder at NATO-rådet, som består av alle de 29 Nato-landenes ambassadører, skal møtes.

Over 900.000 er drevet på flukt fra de syriske regjeringsstyrkenes offensiv i Idlib-provinsen. De siste ukene har Tyrkia sendt forsterkninger over grensen for å støtte syriske opprørere i kampen for å stanse offensiven til det syriske regimet.

– Motstridende interesser

Erdogan har tidligere truet med å angripe syriske regjeringsstyrker «overalt».

Regionen preges av økende stormaktsrivalisering. Med støtte fra Russland og Iran har regjeringsstyrkene tatt kontroll over et trettitall byer og landsbyer i Aleppo-provinsen.

Ifølge vestlig etterretning har Russland 4-5000 militært personell og 30-50 fly og helikoptre i Syria, i tillegg til en stående marinegruppe i Middelhavet.

I fjor høst rykket russiske styrker inn i områder nordøst i Syria sammen med syriske regjeringssoldater, etter at amerikanske styrker trakk seg tilbake fra områder som hadde vært kontrollert av den kurdiskdominerte SDF-militsen.

– Russland og Tyrkia har motstridende interesser. Syria og Russland vil gjerne sikre seg kontroll over hele Syria, mens Tyrkia er engstelig for at en ny flyktningstrøm vil komme over grensene, sa seniorforsker Sverre Lodgaard ved NUPI nylig til TV 2.

(TV 2/NTB)

Saken oppdateres.