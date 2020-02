Det bekrefter Det internasjonale skiforbundet (FIS) i en pressemelding.

I pressemeldingen skriver de at på grunn av regn og snøfall i løpet av natten, har en jury bestemt at kombinasjonen ikke skal avvikles.

Det er stormen «Bianca» som skaper problemer. Stormen slo til i Salzburg torsdag, og har fredag dratt med seg vind, regn og store mengder nysnø til Hinterstoder.

Ifølge østerrikske Kleine Zeitung sier renndirektør Markus Waldner at arrangørene skal jobbe hardt for å få gjennomført renn i helgen. Værutsiktene for lørdagens super-G og søndagens storslalåm er bedre.

Henrik Kristoffersen, Aleksander Aamodt Kilde og Kjetil Jansrud skulle etter planen delta i fredagens kombinasjonrenn i alpint.