Den selges både i personbilutgave og som varebil - og en av de viktigste suksessfaktorene til Volkswagen Caddy har nettopp vært et stort modellutvalget.

Her er det svært mye å velge mellom. Enten du bare er ute etter en enkel, liten varebil - eller har lyst på en svært rommelig flerbruksbil med firehjulstrekk, til hyggelig pris.

Volkswagen har rullet ut en rekke karosserivarianter. Det har vært mye å velge mellom på motorsiden, og muligheten for 4x4 har også vært populær i Norge.

Så har da også Caddy vært en av Norges mest solgte varebil i flere år. Lenge levde den litt i skyggen av storebror Transporter, og dens erkerival Toyota Hiace. Men så forsvant Hiace, og trenden i varebilmarkedet har gått mot mer kompakte biler. Som Caddy.

Smarttelefon på hjul

Nå er det klart for en helt ny generasjon Caddy, som er den femte i rekken. Dette er en bil som de neste årene vil være arbeidsplassen til mange tusen nordmenn. Og det later til at de kan ha mye å glede seg til.

Her snakker vi nemlig et omfattende modellskifte. En viktig faktor her er at nye Caddy bygges på Volkswagens svært anerkjente MQB-plattform, den danner utgangspunkt for en rekke personbiler fra konsernet. Nye Caddy er ifølge VW digital, tilkoblet internett og mer effektiv enn noen gang. De beskriver den også som en smarttelefon på hjul.

Overgangen til MQB-plattformen skal blant annet vises i mer dynamiske proporsjoner. Luftmotstanden er lavere, med en Cw-verdi som er redusert fra 0,33 til 0,30. Det er en ny målestokk i klassen.

Neida - arbeidsbiler behøver ikke å være kjedelige

"Mer dynamiske proporsjoner", sier Volkswagen selv. Men at dette er en varebil, er det likevel ingen tvil om.

Merkbart mer plass

Caddy vil også få nye funksjoner. For eksempel kan elektrisk lukkehjelp av skyvedører og bakluke bestilles, og personbilutgaven kan leveres med et panoramatak på hele 1,4 m2. 18-tommers lettmetallhjul er standard på toppversjonen, og frontlykter og baklys har LED-teknologi. For første gang kan også Caddy leveres med nøkkelfri adgang og start, samt med «Digital cockpit».

Nye Caddy kommer som varebil, og i ulike personbilversjoner. Utstyrsversjonene av personbilutgaven vil få nye navn: «Caddy» blir basisutgaven, «Life» får utvidede spesifikasjoner, og «Style» blir premiumutgaven. Det er verd å merke seg at alle utgavene vil få et høyere utstyrsnivå enn forgjengeren.

Bilen har også fått merkbart mer plass. Den lange versjonen – Caddy Maxi – vil for eksempel nå romme to europaller. De kan enten lastes sidelengs i midten og bak, eller sideveis i midten og på langs bak.

Norges billigste er overraskende bra

Plassen har økt, både i varebilen og personbilen. Sistnevnte får du som sjuseter, den er et prisgunstig alternativ i sin klasse.

Nye assistentsystemer

Betjeningselementene har helt ny utforming, og de interaktive grensesnittene kan om ønskelig leveres heldigitale («Digital Cockpit»). Infotainmentsystemet har en skjerm på mellom 6,5 og 10 tommer, alt etter utstyrsversjon, og er basert på den nye MIB3-arkitekturen.

Sammensmeltingen av «Digital Cockpit» og det største navigasjonssystemet utgjør et nytt digitalt landskap: «Innovision Cockpit». Integrert eSIM betyr at den nye Caddy-en alltid er online, og gir tilgang til mobile nettjenester og funksjoner fra «Volkswagen We». Nye Caddy har også digitale brytere for lys-, sikt-, lyd- og menyfunksjoner.

Seks av de 19 førerassistentsystemene til Caddy er helt nye. Det inkluderer «Travel Assist» for første gang i et nyttekjøretøy fra Volkswagen, som tillater assistert kjøring over et stort hastighetsspenn. Med «Travel Assist» har også multifunksjonsrattet kapasitive sensorer. De registrere selv lette berøringer, slik at falske alarmer unngås.

Gode grunner til at denne er på "Sydentur"

Mer luksus, mer utstyr og mer personbillignende kjøreegenskaper kjennetegner nye Caddy.

Blant verdens resneste

Caddy kan også leveres med «Trailer Assist», kjent fra Transporter og Crafter, som gjør rygging med tilhenger betydelig enklere. I tillegg kommer «Side Assist», som også inkluderer «Rear Traffic Alert». De eksisterende assistentsystemene i Caddy er også betydelig utvidet og oppdatert med nye funksjoner.

Motorene skal ha inntil 12 prosent redusert drivstofforbruk. De er fra Volkswagens siste utviklingstrinn: Alle har partikkelfilter, og alle oppfyller de nye Euro 6-utslippskravene, som gjelder fra 2021. TDI-motorene har et effektspenn fra 75 til 122 hk.

For første gang har motorene to SCR-katalysatorer og dobbelinjeksjon av AdBlue. Dermed reduseres utslippene av NOx betydelig sammenlignet med forgjengeren, og motorene i Caddy er blant verdens reneste dieselmotorer. Også den TSI-bensinmotoren på 116 hk er et effektivt alternativ.

Nye Caddy lanseres i Norge rundt uke 47 i år. Produksjonsstart for kundebiler i kort akselavstand er i uke 40. Caddy Maxi vil ha noe senere produksjonsstart, det samme gjelder Caddy 4MOTION som har planlagt markedsintro i første kvartal 2021.

– Folk gjemmer seg nesten når du kommer kjørende i denne

Se video: Her er en annen populær arbeidsplass