Å ha godt lys på bilen er viktig for alle som ferdes ute i trafikken. Og billysene har stadig blitt bedre. De siste årene har det kommet mye ny teknologi på dette området.

Ikke bare gir det bedre lys. Lysene har også fått nye funksjoner som hjelper sjåføren, som for eksempel automatisk opp/nedblending.

Men alt dette hjelper lite hvis noen av lyktene rett og slett ikke virker. Og det er fortsatt et problem på mange biler.

95 prosent svarer at de har møtt en bil med manglende lys, Det viser en spørreundersøkelse foretatt for Tryg Forsikring.

Sjåførens ansvar

– Det er farlig hvis bilfører i mørket tror det kommer en moped eller motorsykkel imot, og i siste liten oppdager at det er en bil med kun en lykt som virker. Det fører gjerne til en brå unnamanøver i fart. En vanlig årsak til frontkollisjoner er bilister som feilberegner hvor mye plass de trenger for å passere, og enøyde banditter, biler med ett frontlys, medvirker til dette, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring.

Det er naturligvis sjåførens ansvar å forsikre seg om at alle lyktene virker. Her er det tydelig at mange er sløve.

Kjørelys: Hvor vanskelig kan det være?

Spesielt på høst og vinter er det viktig med godt lys – og at de andre i trafikken ser at det er en bil som kommer, ikke en moped eller motorsykkel.

Risiko for mange

Bilister som kjører uten å ha påbudt lys tent, eller har feil på lys, kan bøtelegges med 2.600 kroner. Mange kjører gjerne rundt med delvis defekt frontlys uten å være klar over det. Med kun ett frontlys reduseres sikten fremover betydelig i mørket.

95 prosent sier ja På spørsmål «Har du opplevd å møte biler med manglende lys?» er svarene blant de som har bil i husstanden og førerkort: Ja 95 %

Nei 4 %

Vet ikke 1 % Kilde: Tryg forsikring

– Da er man ikke bare en risiko for møtende bilister, man utsetter også fotgjengere for fare. Med bare ett frontlys blir sikten i en mørklagt veibane vesentlig redusert, og man oppdager gjerne ikke fotgjengere i veibanen før i siste liten. Medvirker man til en trafikkulykke, risikerer man i tillegg å få redusert erstatning om manglende lys er skyld i ulykken, sier Brandeggen.

Enkelt å sjekke

Å sjekke lyktene tar bare noen sekunder. Enten kan du ta deg en runde rundt bilen før du kjører avgårde, eller du kan gjøre det enda enklere: Kjøre opp mot for eksempel et butikkvindu og bruke det som "speil".

Da kan du sjekke at alle lysene virker som de skal. Og naturligvis: Dette bør du gjøre av og til. Pærer kan slutte å virke, uten at du umiddelbart legger merke til det.

