På onsdag ble det første tilfellet av korona-viruset bekreftet i Norge. Torsdag opplyste Folkehelseinstituttet at antallet økte med ytterligere tre tilfeller.

Over hundre nordmenn har blitt testet for viruset, og sitter nå i isolert i sine egne hjem i påvente av prøvesvar.

– Helt stopp

Virusfrykten har for alvor nådd Norge. Kommersiell direktør i Finn Reise, Terje Berge, sier til TV 2 at nordmenns reiselyst åpenbart påvirkes av virusutbruddet.

– Den siste uken har det vært helt stopp, og vi har hatt en nedgang på 50 prosent, sier Berge.

Helseminister Bent Høie (H) har imidlertid en klar oppfordring til bekymrede nordmenn.

– Verden må ikke stoppe opp. Det er viktig at vi reiser og at det meste går som normalt, sier Høie til TV 2.

Utsatte områder

Helseministeren sier det er viktig å følge reiserådene til utenriksdepartementet og at folk tar de forholdsreglene som trengs.

Ifølge utenriksdepartementet er det per nå fastlands-Kina, Hong Kong, Singapore, Japan, Iran, Sør-Korea og flere regioner i Nord-Italia som regnes som områder med vedvarende spredning.

– I andre land hvor det er påvist smitte, er det ingen eller svært begrenset smittespredning innenlands og disse regnes derfor ikke som områder med vedvarende spredning, skriver de.

Oppfordring

Berge i Finn Reise sier at nordmenns virusfrykt fører til at mulighetene for å spare penger på fremtidige reiser øker.

– Nordmenn burde vurdere å bestille årets sommerferie nå, også kan man heller avbestille, sier han.

Bent Høie er klar på at han ikke lar seg stoppe av viruset, men oppfordrer folk til å se på hvilke områder det er store områder.

– Jeg hadde ikke hatt problemer med å reise til utlandet nå. Jeg skal selv reise til Wien på søndag, sier helseministeren.