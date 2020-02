George Clooney sier han blir trist av å høre om at anklagene som er rettet mot kaffegiganten Nespresso.

For å være ærlig er jeg overrasket og skuffet over å høre dette, sier Clooney som er ambassadør for Nespresso i en uttalelse til NBC News.

Barnearbeid

Den britiske dokumentaren hevder å vite at unge barn blir tvunget til å jobbe lange dager på kaffeplantasjer i Guatemala.

De aktuelle kaffeplantasjene har levert for Nespresso, og barna som jobbet der tjener rundt det det koster for en pakke med Nespressos kaffepatroner.

– Det er tydelig at ledelsen og dette selskapet fortsatt har en jobb å gjøre, og den jobben vil bli gjort, sier Clooney.

Episoden heter Starbuck og Nespresso: Sannheten om kaffen din. Serien er følger journalisten Antony Barnett sin reise til Guatemala, der han undersøker hvordan kaffekjedene skaffer seg kaffebønnene sine.

KAFFE: Nespresso sier de skal undersøke om underleverandørene deres i Guatemala har benyttet seg av barnearbeid. Foto: Pierre Albouy / NTB scanpix

Episoden kommer til uken i USA på tv-kanalen Channel 4. Hvorvidt den vil bli vist i Norge er ikke kjent.

Skal undersøkes

Administrerende direktør i Nespresso, Guillaume Le Cunff sier i en uttalelse at selskapet har nulltoleranse for barnearbeid, og at anklagene vil bli undersøkt.

– Når det kommer anklager som går på at vår høye standard ikke er overholdt handler vi umiddelbart. Vi har satt i verk en grundig granskning for å finne ut hvilke kaffeplantasjer som er besøkt i dokumentaren, og om de leverer til oss. Vi vil ikke kjøpe kaffe fra noen plantasjer i dette området før granskningen er ferdig, uttaler Le Cunff.