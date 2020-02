Arsenal - Olympiakos 1-2 (2-2 sammenlagt)

Se de elleville scenene i vinduet øverst!

Saken oppdateres!

Med 1-0 til Arsenal etter kampen i Hellas trengte Olympiakos kun én scoring for å at det skulle bli ekstraomganger på Emirates. Det fikset Pape Abou Cissé.

Men da Pierre-Emerick Aubameyang sendte avgårde et herlig brassespark i det 113. minutt av andre ekstraomgang trodde Arsenal-supporterne at avansementet var sikret.

Det var det ikke. For i det 119. minutt satte Youssef El-Arabi inn Olympiakos sin andre scoring for kvelden.

– Det finnes ikke ord for disse scenene, utbryter kommentator Peder Mørtvedt det El-Arabi ble overtidshelten.

På overtid av overtiden fikk Aubamayeang en enorm sjanse til å score sitt andre, men satte ballen noe uforklarlig til side for mål.

– Det er fullstendig krise for Arsenal, sier TV 2s fotballekspert Erik Huseklepp.

Sjansefattig: – Har en jobb å gjøre

Arsenal hadde et godt utgangspunkt, men på hjemmebane ble det verre. Etter 70 minutter hadde ikke Arsenal hatt et eneste skudd på mål, bortsett fra en annullering like før pause.

– Og det på eget gress. Han har fremdeles en jobb å gjøre, Mikel Arteta, sier kommentator Mørtvedt.

Alexandre Lacazette jublet da han sendte ballen i nettet etter 39 minutter, men linjemannen viftet flagget korrekt for offside på servitør Bukayo Saka.

Med unntak av den annullering skjedde det svært lite på Emirates i den første omgangen.

Cissé stanget inn ledelsen

Det tok imidlertid ikke mer enn åtte minutter av andreomgang før kampens første godkjente scoring kom. Corneren fra Mathieu Valbuena gikk forbi alt og alle i feltet, og Pape Abou Cissé fikk løpe helt alene mot mål. Den 197 centimeter høye Olympiakos-forsvareren trengte ikke å løfte beina, og styrte enkelt inn 1-0 med hodet.

Dermed var lagene likt sammenlagt.