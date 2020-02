Ighalo med rørende markering av sitt første mål i Uniteds oppvisning

Solskjær kunne også ta ut Bruno Fernandes etter drøyt én times spill for å få hvile. Med tjue minutter igjen fikk også Scott McTominay, som nylig var tilbake etter å ha vært ute i flere uker, spare krefter til det som kommer.

I det 82. spilleminutt økte Fred til 4-0 for Manchester United. Vertene vant ballen høyt på banen og Jesse Lingard satte opp Fred, som satte inn kampens fjerde scoring for Solskjærs menn. Brasilianeren var ikke ferdig der, for på overtid fastsatte han resultatet til 5-0 for Manchester United.

Vinneren av Europaligaen får plass i Champions League neste sesong.