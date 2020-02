Natt til torsdag forrige uke stod Dombås kirke i brann. Brannen førte til store ødeleggelser på innsiden av kirken.

Blant annet ble et nytt orgel verdt omtrent fire millioner kroner totalskadd i brannen.

Torsdag opplyser politiet at de undersøker saken med full styrke.

Kan være påsatt

Det er foreløpig ingen mistenkte i saken, og brannårsaken er fremdeles ukjent.

– Det er foretatt ulike undersøkelser på stedet, og det kan ikke utelukkes at brannen er påsatt, skriver politiet i en pressemelding.

Politiet har fått bistand fra Kripos med den videre etterforskningen.

Nå etterlyser de vitner som kan ha sett noe mellom klokken 2 og 3 natt til torsdag i forrige uke.

Orgel brant opp

Det var åpne flammer da brannvesenet ankom stedet for en uke siden, men brannen på utsiden av kirken ble slokket raskt.

Like etter brannen uttalte politiet til TV 2 at brannen startet ved hovedinngangen, men om den startet på utsiden eller innsiden er uklart.

Store deler av innsiden av kirken brant opp. Blant annet et nytt orgel som kirken fikk februar 2019 i forbindelse med at kirken var 80 år. Det ble lagt inn en stor innsats i flere år for å få tak i orgelet, som er verdt omtrent fire millioner kroner.

– Det er jo et sjokk, du er aldri forberedt på å motta en slik melding. Det blir ikke virkelig før du står her og ser omfanget av det, sa ordfører i kommunen, Astrid Skomakerstuen Ruste, til TV 2.

Kommunen satt krisestab etter hendelsen.