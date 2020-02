Torsdag kveld melder det svenske nyhetsbyrået TT at det er påvist fem nye tilfeller av koronavirus i Sverige.

Tallet i Sverige er dermed oppe i syv smittede.

Tidligere ble det meldt at en kvinne har fått bekreftet koronaviruset ved sykehuset Akademiska i Uppsala i Sverige.

Det melder Uppsala region i en pressemelding.

Kvinnen har nylig vært på reise i Tyskland, og er antatt å ha blitt eksponert for viruset under reisen.

– Kvinnen får nå behandling etter de rutinene som gjelder. Noe nærmere informasjon om helsetilstanden hennes kan jeg ikke gå inn på, sier smittevernsoverlege Johan Nöjd i region Uppsala.

Fra før har Sverige to bekreftede tilfeller av viruset.

Tidligere torsdag opplyste Sahlgrenska sykehus i Gøteborg, at personen som er smittet der kan ha eksponert over 40 andre personer for viruset.