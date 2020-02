– Vi har vært på en adresse i Rauma og pågrepet en person på bakgrunn en drapstrussel som ble fremsatt tidligere i dag, bekrefter operasjonsleder Roar Fylling i Møre og Romsdal politidistrikt.

To politipatruljer og fire politifolk gjennomførte pågripelsen nå i kveld. Ifølge Fylling foregikk den uten noen form for dramatikk.

– Mannen ble først fremstilt for lege og er nå på vei til arresten i Ålesund, opplyser operasjonsleder Fylling.

SMS-trussel

Drapstrusselen ble fremsatt mot en av naboene som har stått frem på TV 2 de siste dagene og fortalt om hvordan de i 20 år har blitt truet, krenket og plaget av den sammen mannen, uten at de har fått hjelp til å leve et normalt og fredelig liv.

I trusselen til Bård Ivar står det «Faen!!!!!! dette skal du angre, skjemme meg bort p tv2 nyheter, i dag klokken 18:00 henretter jeg deg/».

TRUSSELEN: Dette er meldingen Bård Ivar fikk i dag og som førte til pågripelse.

– Min første reaksjon var at jeg ble uvel og redd for familien. Jeg anmeldt det øyeblikkelig og var ikke i tvil om hvem som sto bak. Vi følte oss så utrygge at vi valgte å søke dekning utenfor Rauma, forteller nabo Bård Ivar til TV 2.

Lettet

Han er en 13 personer som Rauma-mannen har forbud mot å kontakte og drapstrusselen trolig et brudd på vilkårene i kjennelsen fra Sunnmøre tingrett. Tingretten har konkludert med at vedkommende er grenseløs i sitt ønske om å krenke og det er registrert minst 175 henvendelser om mannen i politiets operasjonslogg.

– Det er en utrolig lettelse å høre at han er pågrepet. Men vi jubler på ingen måte. For vi vet ikke hvor lang tid det går før han er hjemme igjen og vi får et helvete på jord. Gang på gang er det skuffelse på skuffelse over at samfunnet ikke klarer å ta hånd om han som har ødelagt livene våre i 20 år, sier Bård Ivar.

TRUET: Bård Ivar ble på nytt drapstruet i dag. Han er lettet over at mannen nok en gang er pågrepet. Foto: Arne Rovick/TV 2

TV 2 har i en rekke reportasjer satt søkelyset på naboenes fortvilte kamp for å få hjelp til å bli kvitt mannen som sprer frykt. De ønsker å fortelle sin historie for å få fokus på det de kaller systemsvikt der en person virker å være for syk til å bli strafferettslig forfulgt og for frisk til å bli behandlet.

– Det røyner på psykisk å gå rundt å tenke på dette hele tiden. Dette har gått ut over livskvaliteten vår over mange år, sier Bård og naboene.

Utfordret statsråder

I går kunne TV 2 fortelle at både helseminister Bent Høie og justisminister Monica Mæland må svare på om lovverket er godt nok til å fange opp personer som plager andre uten å bli stilt til ansvar.

– Vi som samfunn har sviktet. Stortinget må ta ansvar for at det er laget lover som ikke fungerer, og da må vi gjøre de nødvendige avgrensninger for å laget et tydeligere lovverk. Ingen skal gå rundt å kjenne på frykt over lang tid fordi personer som er potensielt farlig kan gå fri, er den klokkeklare beskjeden fra Per-Willy Amundsen i Frp.