Etter nyttår varslet politiet at de ville gå i gang med et intensivert søk etter Anne-Elisabeth Hagen, som de tror er død.

Snart to måneder inn i det nye året, vil ikke politiinspektør Tommy Brøske svare på om de har foretatt søk.

– Å finne Hagen har vært et sentralt tema gjennom hele etterforskningen, og det er det fortsatt, sier han.

– Har dere gjort konkrete søk?

– Jeg ønsker ikke å kommentere konkret rundt hva vi har gjort i den anledning etter nyttår.

– Du vil ikke svare på om dere har søkt etter henne i år?

– Jeg vil ikke kommentere det spørsmålet konkret. Vi kommer ikke til å varsle verken i forkant eller i etterkant av slike søk, sier Brøske.

Taus om sporprøver

Til å begynne med var politiets hovedhypotese at Anne-Elisabeth Hagen var blitt bortført av ukjente kidnappere. Politiet gikk siden bort fra hypotesen, og de mener nå at hun er drept. Spor i huset kan indikere at gjerningspersonene forsøkte å lure politiet.

I Kripos sin nasjonale statistikk, er Hagen-saken nå formelt betegnet som et uoppklart drap.

Fortsatt jobber rundt 35 politifolk med saken fra dag til dag. Tommy Brøske vil ikke svare på om de fortsatt venter på svar fra sporprøver som kan lede dem til den eller de som står bak ugjerningen.

Fremdeles er etterforskningen delt inn i ulike prosjekter.

Tror på løsning

Et av prosjektene kalles bilprosjektet. Politiets teori er at gjerningspersonene forlot boligen i Sloraveien i en bil.

– Vi jobber med å avdekke relevante kjøretøy, sier Brøske, som ikke vil svare på om de kobler noen konkrete biler til ugjerningen.

Politiet jobber nå etter en etterforskningsplan som løper frem til sommeren. Tommy Brøske sier at de fortløpende vurderer ressursbruken. Så lenge de har tro på en løsning, vil de fortsette.

– Tror du på en løsning før sommeren?

– Jeg vil ikke binde meg til en konkret tid, men vi mener fortsatt at det er realistisk å løse denne saken, sier Brøske.

LEDER ETTERFORSKNINGEN: Politiinspektør Tommy Brøske er sparsom med hvilke opplysninger han ønsker å dele med offentligheten. Foto: Terje Bendiksby / NTB Scanpix

Har analysert strips

Gjennom etterforskningen har politiet holdt kortene tett til brystet, men før jul ble det kjent at de vet hvor papiret som trusselbrevet ble skrevet på, er solgt.

Det er også kjent at de inne i huset fant et skosåleavtrykk som politiet mener er interessant. Skoen, som trolig er av merket Sprox, er i størrelse 45. Skoene blir solgt på Sparkjøp i Norge.

Videre er det funnet strips i leiligheten, som politiet mener er kjøpt på Biltema. Stripsene har vært til teknisk analyse, men politiinspektør Brøske har ikke villet kommentere hvorvidt disse har gitt interessante resultater.

Det har ikke vært tegn til liv fra Anne-Elisabeth Hagen siden 31. oktober i 2018.