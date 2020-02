I eposten sendt ut av Utdanningsetaten torsdag, er det beskrevet flere tiltak for å hindre spredningen av korona.

Eposten er sendt til 183 skoler, og er videresendt til foreldrene til de rundt 90.000 barna ved skolene i Oslo.

Et av tiltakene er å unngå mye nærkontakt i form av klemmer, håndhilsner og lignende.

«På grunn av at koronaviruset har kommet til Norge, setter vi gang flere forebyggende tiltak, for å være føre var,» skriver Utdanningsetaten.

Trapper opp renhold

Utdanningsetaten opplyser også at renholdet ved skoler i Oslo vil bli trappet opp, og at det er ekstra viktig at syke elever holdes hjemme.

Foreldre blir også oppfordret til å snakke med barna om viktigheten av å vaske hendene ofte. Barna oppfordres til å vaske hender før de kommer på skolen, og når de kommer til skulen.

– Vi skal selvfølgelig trøste elever som trenger det osv, men holder nærkontakt for øvrig på et minimum, skriver de i eposten.

TILTAK: Denne eposten er sendt til foreldre for 90.000 barn i Oslo.

Det første tilfelle av koronavirus i Norge ble bekreftet onsdag kveld. En kvinne i Tromsø er smittet etter en reise til smitteområdet i Kina.

Folkehelseinstituttet tror derimot det er usannsynlig at kvinnen, som kun fikk viruset svakt påvist, har smittet noen.

En norsk student i Italia har også fått påvist viruset, og er innlagt på isolat på et sykehus utenfor Firenze.

Sannsynlig

Folkehelseinstituttet anser det som svært sannsynlig at det vil bli påvist flere tilfeller i Norge.

Rundt 50 personer i Oslo er i hjemmekarantene mens de venter på svar på tester for koronaviruset. I Stavanger er 18 personer i karantene, mens fire personer er i karantene i Fredrikstad.

I Trondheim er 15 personer satt i karantene, mens også personer i Mo i Rana, Horten og Sauda er i karantene.

Fra før er over 100 personer i Norge testet for koronaviruset, men foreløpig har altså bare kvinnen i Tromsø testet positivt på viruset.