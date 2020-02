– Vil i begrenset grad ramme norsk økonomi

Hovedindeksen på Oslo Børs falt som en stein torsdag ettermiddag. Nedgang på 4,8 prosent gjør at flere investorene skjelver i buksene. Mange frykter at koronasmitten for alvor skal slå hardt inn i norsk økonomi.

– Som økonom tror jeg at den direkte effekten av at korona-viruset, som nå er kommet til Norge, vil være begrenset, sier professor Øivind Anti Nilsen ved Norges Handelshøyskole (NHH) til TV 2.

Han mener at når Oslo Børs faller mer enn 4 prosent på en dag, så er det mer et uttrykk for den usikkerheten som råder med tanke på norsk økonomi generelt.

Nilsen ønsker å dempe det han oppfatter som en overdreven frykt for selve koronaviruset.

– Vil ikke skade økonomien

Dersom vi får en worst-case situasjon i Norge, kan en stor del av befolkningen bli smittet og mange vil holde seg hjemme fra jobb. Dette vil også skape press på helsevesenet.

– Hvor kraftig kan koronaviruset slå inn i norsk økonomi?

– At barnehager og skoler kanskje vil stenge og at foreldre da måtte være hjemme, vil selvfølgelig gjøre det litt vanskeligere. Men tross alt er det mange som har mulighet til å gjøre store deler av arbeidsoppgavene sine fra et hjemmekontor. Det er derfor lite trolig at det faktum at korona nå er påvist i Norge vil skade økonomien i sterk grad, sier Nilsen.

Asia-effekt

Han tilføyer at den internasjonale usikkerheten derimot slå direkte inn på enkelte næringer.

– Hvilke bransjer vil merke en koronaeffekt?

– Turistnæringen og luftfart vil merke dette med en gang. Den lavere aktiviteten i Asia, som også ser ut å smitte over på andre økonomier, vil legge en demper på oljenæringen og andre næringer som er eksponert i Asia. Vi så blant annet at Jotun så seg nødt til å stenge produksjonen i Asia for en kort periode, sier Nilsen.

– Investorer trekker seg ut av selskaper. Er det koronaeffekten vi ser når Norwegian-aksjene eksempelvis faller med kraftig på børs?

– Forhold knyttet til Norwegian skal jeg være forsiktig med å relatere direkte til koronaviruset. Det har jo vært usikkerhet til denne aksjen over lang tid, lenge før viruset slo til. Men man kan i hvert fall si at korona ikke hjelper Norwegian i denne omgang, sier Nilsen.

NHH-professoren peker på at koronaviruset øker usikkerheten og demper den økonomiske aktiviteten, spesielt i de asiatiske markedene. Dette påvirker igjen etterspørselen etter olje på verdensmarkedet, som igjen påvirker etterspørselen etter norsk olje.