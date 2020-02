Politiet i Trøndelag har siktet to menn på 55 og 60 år for å ha hensatt den avdøde 19-åringen i en hjelpeløs tilstand.

Torsdag kveld ble det klart at de to siktede varetektsfengsles i én uke med isolasjon, besøksforbud og medieforbud.

– Retten mener mistankegrunnlaget er sterkt nok til å varetektsfengsle mennene, men ikke sterkt nok til å varetektsfengsle dem i to uker, sier påtaleansvarlig Aleksander Tokle.

Mennene erkjente ikke straffeskyld i fengslingsmøtet torsdag.

Erkjenner seksuelt forhold

Den unge mannen ble funnet død i en bolig på Ranheim tirsdag formiddag.

– Min klient erkjenner ikke straffskyld, og mener det ikke har blitt begått noe kriminelt i det hele tatt, sier 55-åringens forsvarer Christian Wiig.

– Klienten min erkjenner å ha hatt et seksuelt forhold til avdøde, men dette er jo helt frivillig, fortsetter forsvareren, som opplyser at politiet sier narkotika er dødsårsaken.

Politiet vil ikke konkludere

Politiadvokat Aleksander Tokle mener de ennå ikke har konkludert med at narkotika er dødsårsaken.

– Det er en bevissannsynlighet for at narkotika er et element her, men det er for tidlig å konkludere med at narkotika er dødsårsaken, sier politiadvokaten etter fengslingsmøtet i Trondheim tinghus torsdag ettermiddag.

Politiet ba i fengslingsmøtet om to uker varetekstfengsling.

– Vi frykter at det kan være fare for påvirkning av etterforskningen dersom de to slippes ut, hevder politiadvokaten.

Politiet mistenker voldtekt og sier det er en sannsynlighetsovervekt for at en eller begge siktede har voldtatt den avdøde.

UENIGE: Politiadvokat Aleksander Tokle og forsvarer Christian Wiig har hvert sitt syn på hva som har skjedd. Wiig sier hans klient (55) mener det ikke har skjedd noe kriminelt i det hele tatt.

Bør løslates

Forsvarer til den ene siktede, Christian Wiig, mener det ikke er noen grunn til å fengsle hans klient.

– Han sier han ikke har noe som helst med dødsfallet å gjøre, sier Wiig.

Også den andre siktede, 60-åringen, begjærte seg løslatt.

Den døde 19-åringen ble obdusert ved St Olavs hospital, men foreløpig er det ikke påvist noen sikker dødsårsak.