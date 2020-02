Grønne tall for Liverpool – roses av TV 2s ekspert

Lørdag fra kl. 18.00: Se Watford-Liverpool på TV 2 Sport Premium!

På Deloittes liste over de rikeste klubbene i verden befinner Liverpool seg på en syvendeplass. Torsdag annonserte klubben et overskudd på 42 millioner pund før skatt i det siste regnskapsåret, som er fra mai 2018 til mai 2019.

Det tilsvarer i overkant av 500 millioner kroner etter dagens kurs.

Ifølge Liverpool Echo har Merseyside-klubben omsatt for rundt 5,5 milliarder kroner i det foregående regnskapsåret.

Liverpool sportslige prestasjoner har vært med på å gi en solid oppsving i TV-inntekter, rundt 500 millioner kroner, samtidig som de har økt sine kommersielle inntekter med 410 millioner kroner.

– For Liverpool sin del er det TV-inntektene som er den største inntektskilden, noe Champions League-suksessen har mye av æren for. Men man ser også en økning på de to inntektskildene som de i større grad kan kontrollere selv, sier TV 2s fotballekspert Mina Finstad Berg, og fortsetter:

– Det at man har en økning på både kampinntekter og det kommersielle, tyder på at det er en klubb i vekst på mange måter, ikke bare sportslig.

– En klubb som drives godt

Finstad Berg trekker frem at Liverpool søker nye veier for å øke sine kommersielle inntekter, ved blant annet å etablere egne butikker i USA og Asia. Hun peker også på viktigheten av å vise til grønne tall i regnskapet for å kunne ha muligheten til å kjøpe nye spillere.

– For å investere i spillere, må man vise til at inntektssiden holder for ikke å bryte med Financial Fair play-reglene. Der forsterkes inntrykket mitt av at Liverpool er en klubb som for tiden er godt driftet, sier Finstad Berg.

– Det er folk som har en klar og tydelig plan på hva de ønsker å få til, og en strategi hvor de tenker lengre enn én og én sesong. Det er ekstremt lurt av Liverpool å være tro til det nå som de er inne i en god periode. Det er mye lettere å tenke langsiktig når ting går bra. Når ting går dårlig, tvinges man gjerne til å ta avgjørelser fordi det brenner, og da ender man ofte med kortsiktige løsninger.

Tallene inkluderer også sommervinduet i 2018, da Liverpool kjøpte spillere som Alisson Becker, Fabinho og Xherdan Shaqiri, en samlet sum på 161 millioner pund, nesten to milliarder kroner om man regner etter dagens kurs.

Regnskapet omfatter også kostnadene bak kontraktforlengelse til spillere som Jordan Henderson, Mohamed Salah, Andy Robertson og Sadio Mané.