– Vår vurdering er at vi har klart å identifisere personene som kan være eksponert for smitte, sier smittevernsoverlege Thomas Wahlberg ved Sahlgrenska sykehus i Gøteborg til nyhetsbyrået TT.

Onsdag ble det bekreftet at en mann i 30-årene i Gøteborg var smittet av koronaviruset etter å ha vært på en reise nord i Italia.

Ifølge sjefslege Per Karlsson ved Sahlgrenska er det snakk om over 40 personer som kan være eksponert for smitte.

– Det er vanskelig å si et eksakt antall personer, men vi mener vi har god kontroll på hvem han har vært i kontakt med, sier Wahlberg.

Totalt har to personer testet positivt for koronaviruset i Sverige. Svenske folkehelsemyndigheter mener det er sannsynlig at det vil bli påvist flere tilfeller.