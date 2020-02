Se ESL Katowice gratis på

Antallet påviste tilfeller av viruset stiger i Europa.

Nå innfører turneringsarrangør ESL obligatorisk helsesjekk av alle som skal inn i Spodek Arena i den polske byen Katowice.

Der skal en av verdens største E-sport-turneringer gå av stabelen fredag, og det er forventet godt over titusen tilskuere på arenaen.

I fjor var det over hundre tusen fra hele verden som deltok på de ulike turneringene som strekker seg over to uker, ifølge ESL.

– Folk er overbekymret

Kennet Gaupseht Johansen er lærer for e-sport-linjen på Torshus Folkehøgskule.

Han er i Katowice sammen med klassen sin, som spesialiserer seg på spillet Counter Strike – det samme spillet som det skal konkurreres i under turneringen.

Kenneth Gaupseth Johansen er faglærer i CS på Toshus Folkehøgskule.

Han er ikke bekymret for verken seg selv eller de 17 elevene sine.

– Jeg tror folk er overbekymret. Det er positivt at de innfører et slikt tiltak, men vi er ikke bekymret. Vi følger de rådene vi fått fra norske helsemyndigheter, sier Johansen til TV 2.

Blir sjekket for temperatur

Den obligatoriske helsesjekken innebærer at samtlige i publikum vil bli sjekket for høy kroppstemperatur før de får komme inn på arenaen.

Har man tegn på feber, kan man bli nektet adgang, opplyser ESL, som innfører helsesjekken i tråd med polske helsemyndigheters råd.

Så langt har kornoaviruset spredd seg til minst 40 land, over 80 000 er smittet og nær 3000 mennesker har mistet livet til viruset.