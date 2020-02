Torsdag melder flere norske kommuner at folk er blitt satt i karantene, blant annet 50 personer i Oslo og 18 i Stavanger.

Torsdag ettermiddag skriver Fredrikstad Blad at fire personer i kommunen er testet og satt i hjemmekarantene frem til prøvesvar foreligger.

I Sauda kommune er to husstander satt i hjemme-isolering. Det opplyser kommunen på sine hjemmesider. En person er også satt i karantene i Mo i Rana, og fem personer sitter i hjemmekarantene i Elverum.

To personer fra Kongsvinger og Eidskog er satt i karantene. Eidskogingen har vært i Italia, og hatt influensasymptomer siden han ble syk.

– Beskjeden jeg har fått er at jeg skal testes enten i dag eller i morgen. Jeg håper det blir i dag, slik at jeg blir sittende kortest mulig i karantene. Jeg er helt tom for kaffe, sier mannen spøkefullt til Østlendingen.

Myndighetene oppfordrer folk til ikke å oppsøke fastlege dersom de har vært i utsatte områder, men heller ta kontakt med fastlege eller legevakt via telefon.

Enn så lenge vil personer som kan ha blitt smittet, bli oppsøkt hjemme av medisinsk personell.

– Det kan etter hvert bli ambulerende leger som kjører rundt og oppsøker folk som sitter i hjemmekarantene, for å ta prøver. Britene har nærmest utviklet et drive-thru system, sier direktør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet.