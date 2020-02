Leicester-vraking ble vendepunkt for Rodgers

Skryter av Mourinho: – Utrolig læringsmiljø

I 2004 lokket imidlertid en portugiser ham til London for å bli hovedtrener for Chelseas yngre avdelinger.

– Jeg hadde fire år der, som ikke bare gav meg muligheten til å jobbe med noen av de beste juniorene i verden men også med seniorene. Jeg lærte av José, som kom inn som mester fra Europa på den tiden. Det var et utrolig læringmiljø, og jeg vil alltid være takknemlig overfor Chelsea. José arbeidet utrettelig. Han var inne veldig tidlig, han han veldig detaljert, strukturert og organisert i arbeidet sitt. Både på og utenfor banen. Han var en stor kommunikatør, forteller Leicester-sjefen, og fortsetter skrytet:

– Han var briljant med tanke på forberedelser, organisering, selvtilliten han gav spillerne og det sinnelaget han skapte i Chelsea på den tiden. Den suksessen de hadde i de tre årene var lett for alle å se, og jeg var i en kjempeposisjon til å lære.

Etter to år som sjef for de yngre lagene ble Rodgers reservelagstrener, en rolle han også beholdt under Avram Grant og Luiz Felipe Scolari etter Mourinhos første farvel fra Vest-London høsten 2007.

– José forsvant, og andre kom inn. Luiz Felipe Scolari var der en kort periode, men jeg lærte mye av ham. Han var veldig flink. Avram kom inn og ledet laget til Champions League-finalen. Jeg klarte alltid å lære noe fra alle jeg jobbet med, men José var standarden på den tiden, forteller Rodgers.

Leicester-vraking fikk ham til å bestemme seg

Etter hvert forstod nord-iren også at han selv ønsket å bruke sine egenskaper til å lede lag, og hvordan et møte med nettopp Leicester var det som virkelig fikk ham til å innse hvor fremtiden lå.

– Jeg fikk tilbud om noen jobber som assistent, som jeg var veldig takknemlig for, men jeg følte ikke at det var noe for meg. Jeg følte alltid at jeg ville være en som skulle lede. Men det var et stort vendepunkt for meg, ett år før jeg ble manager. Tro det eller ei, men Leicester-jobben ble tilgjengelig, forteller Rodgers.

Året var 2007, og den da 34 år gamle managerspiren var i intervjuer med daværende klubbformann Milan Mandaric om å overta ansvaret for det som da var et lag på nedre halvdel av Championship-tabellen.

– Klubben vurderte meg, som en ung manager, eller noen som var mer erfaren i Gary Megson. Det gikk noen uker, og det var uvisst om jeg ville få jobben eller ikke, og da jeg ikke fikk den skrev jeg et brev til Milan Mandaric og takket ham for at jeg hadde fått snakke med dem. Det var trolig i det øyeblikket der jeg at jeg skjønte at jeg var klar for å bli manager, siden jeg var skuffet over at jeg ikke fikk jobben og hadde gjort all researchen med å sette meg inn i klubben, forteller han.

Megson varte bare en drøy måned i jobben før han ble plukket opp av Bolton i divisjonen over, men i stedet for å returnere til Rodgers ble det Ian Holloway som overtok reimene i Leicester. Han rykket ned, og i stedet var det Watford som gav Rodgers sin første managerjobb i november 2008.

Siden har han vært i Reading, Swansea, Liverpool, Celtic og nå senest altså Leicester, der han i desember forlenget sin kontrakt og nå har fem år igjen av kontraktstiden i klubben.

