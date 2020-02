Generalsekretær Tedros Adhanom Ghebreyesus i Verdens helseorganisasjon (WHO) informerer torsdag om at syv land har rapportert sine første tilfeller av smitte de siste 24 timene.

– Mitt budskap til alle landene er: dette er tiden for å ta grep. Om dere handler aggressivt nå, kan dere begrense spredningen av dette viruset. Dere kan hindre at flere blir syke. Dere kan redde liv, sa WHO-sjefen.

Pandemi-potensiale

De syv landene er Brasil, Georgia, Hellas, Nord-Makedonia, Norge, Pakistan og Romania. Han nevnte ikke Danmark.

Ghebreyesus understreker at WHO fortsatt ser på covid-19 som et virus med pandemi-potensiale.

WHO-direktøren forteller at klokken 06 lokal tid i Genève i Sveits har Kina rapportert om over 48 600 smittetilfeller, og 2747 dødsfall.

54 personer er så langt døde utenfor Kina. Onsdag gikk Ghebreyesus ut og sa det for første gang var flere registrerte tilfeller utenfor Kina enn i Kina.

Første tilfelle

Onsdag informerte Folkehelseinstituttet (FHI) om at en kvinne hadde testet positivt for koronaviruset i Tromsø. Det er Norges første tilfelle av smitten i landet.

Torsdag informerte Helsedirektoratets direktør Bjørn Guldvog at FHI har bedt helsetjenesten planlegge for at 25 prosent av befolkningen smittes av koronaviruset.

– Hvis 25 prosent av befolkningen blir smittet, og det er det scenariet Folkehelsinstituttet har bedt helsetjenesten planlegge for, så kan det medføre at mellom 160.000 og 280.000 ekstra personer tar kontakt med helsetjenesten på grunn av sykdom, sa Guldvog.

– Det kan føre til mellom 14.000 og 16.500 ekstra innleggelser, og vi kan tenke oss at det er behov for 1.400 til 2.800 ekstra som må til intensivbehandling. I en slik situasjon må all planlagt behandling utsettes, så vi må legge planer for det, sa Guldvog.