Frykter russisk draps-bølge kommer til Norge

Det har ikke gått upåaktet hen. Kort tid etter drapet i Frankrike, ble han via sosiale medier kontaktet av en ukjent mann som ville treffe ham.

Opposisjonsaktivisten fattet mistanke om at det hele var en felle, og unnlot å svare. Nå frykter han at henvendelsen kom fra russisk etterretningstjeneste og at han kan være neste på drapslisten.

– Jeg har gjort meg mange tanker om dette. Ja, jeg kunne blitt neste offer, sier han til TV 2.

Botsjajev har også tidligere vært i de russiske hemmelige tjenestenes søkelys og hevder han er blitt kontaktet en rekke ganger.

Ved ett tilfelle påsto de at de hadde kidnappet hans mor og bror hjemme i Tsjetsjenia og brukte dette for å få ham til å bli drapsmann.

REDD: Mikhailj Botsjajev sier han ble forsøkt presset til å bli leiemorder for den russiske etterretningstjenesten. Foto: Privat.

– De ville at jeg skulle komme tilbake til Tsjetsjenia og jobbe for dem. Jeg skulle drepe noen i den tsjetsjenske opprørsbevegelsen.

Aage Storm Borchgrevink i Den norske Helsingforskomité bevitnet en av disse samtalene, som foregikk via en chattekanal.

– Min vurdering er at dette var troverdig og at det var et reelt forsøk på rekruttering. De ville presse ham ved å true familien. Det er en taktikk som er velkjent, sier Borchgrevink til TV 2.

– Hvem er neste?

Botsjajev er sikker på at angrepet i Gävle har en sammenheng med drapene i Tyskland og Frankrike, og at russisk etterretning nå føler at de kan operere nærmest fritt i Europa.

– Dette må tas på alvor. Berlin, Frankrike, Gävle. Hvem er neste? spør tsjetsjeneren.

Borchgrevink i Helsingforskomiteen mener Botsjaev, har grunn til å være bekymret.

– Jeg tror han har reell grunn til å bekymre seg fordi han har vært veldig tydelig i sin kritikk av myndighetene i tsjetsjenske miljøer. Han har stått fram med navn og ansikt i norske medier før og viser at han ikke er redd. Det er jo en utfordring. Jeg tror han har grunn til å være bekymret, dessverre.

Redd for å gå ut

Det har ikke lykkes å komme i kontakt med offeret for angrepet i Gävle, siden han fortsatt ligger på sykehus, men TV 2 har snakket med en person som beskriver seg som en nær venn av Abdurakhmanov og som bor på samme sted.

– Jeg har ikke turt å gå ut etter det som skjedde. Jeg er redd, sier mannen, som av hensyn til egen sikkerhet ikke ønsker å bli identifisert.

– Det er konstant en trussel mot oss, men myndighetene her tar det ikke på alvor.

I en pressemelding, bekrefter svensk politi voldsepisoden i Gävle og at én person er pågrepet og siktet for drapsforsøk.

I en e-post til TV 2 sier påtaleansvarlig Therese Stensson at hun av hensyn til etterforskningen ikke vil kommentere de involvertes nasjonalitet etter andre forhold om saken.

Talsmann for Politiets sikkerhetstjeneste Martin Bernsen vil ikke kommentere trusselnivået mot tsjetsjenere i Norge.

– Jeg kan ikke kommentere disse siste hendelsene, men kan bekrefte at flyktningspionasje er noe som foregår i Norge og da handler det ofte om å undergrave og nøytralisere politisk opposisjon for å skremme dem til taushet, sier han til TV 2.