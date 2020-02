Suksesstrener herdet alpint-enerne: – Når du spydde for andre gang, kunne du sette deg litt

Se superkombinasjonen i Hinterstoder fra 09.55 på TV 2.

Verdenscupleder Aleksander Aamodt Kilde har gjennom stabil, god kjøring i flere disipliner vist at han takler det meste denne sesongen. Men når han minnes trappeøktene til barndomstrener Thorleif «Toffa» Gunhildrud, velter det seg i magen.

– Jeg får syra bare av å tenke på det. Vi løp opp og ned i stupbratte trapper til vi var helt tomme. Så fikk vi beskjed om at det var noen runder igjen, minnes Aamodt Kilde fra Hinterstoder, og tilføyer:

LA GRUNNLAGET: Aleksander Aamodt Kilde og gamletrener Thorleif «Toffa» Gunhildrud i 2003. Foto: Karl Braanaas / Budstikka

– «Toffa» er min første ordentlige skitrener, og sammen med hele trenings- og foreldregruppa til Lommedalen, la han til rette for et bra treningsmiljø. Han har vært ekstremt viktig for meg, og for at jeg sitter her i dag.

Spyøkt

Treningen som la grunnlaget for Aamodt Kilde i ungdomsårene er kjent pensum i norsk alpint-historie. Gjennom sin fartstid som trener på NTG, har «Toffa» herdet enere som Lasse Kjus, Finn Christian Finken Jagge, Tom Stiansen og Hans Petter Buraas i Kollen-trappene.

– Aleksander var helt rå i Kollen-trappa, det må jeg si. Da han gikk på NTG U hadde vi noen heftige økter, men jeg klarte ikke gjøre han skikkelig uvel, ler gamletreneren.

Det bekrefter Aamodt Kilde:

– Jeg gav alt, men spydde aldri, smiler han lurt.

Men det gjorde forgjengerne Lasse Kjus og Tom Stiansen.

– Regelen var at når du spøy for andre gang, kunne du få sette deg litt. Jeg spydde alltid to ganger, minnes Lasse Kjus når han møter TV 2 i nasjonalanlegget.

– Kjuser'n hadde egen trakt på siden av trappa der frokosten rant ned hver torsdag morgen fra klokka 08.00. Alltid egg, ler Stiansen.

– Helt avgjørende for oss

«Toffa» jobber i dag som sportsdirektør på NTG. Han har den høyeste trenerutdanningen i alpint som det er mulig å oppnå.

Hvor viktig var «Toffa» for deres karrierer?

– «Toffa» har vært jævlig viktig. Øktene var tunge, men han psyket oss aldri ut før treningene og sa: I dag blir det tungt. Toffa løp foran, og det inspirerte, roser Kjus.

Tom Stiansen hiver seg på:

– «Toffa» lærte oss og like å trene. Jeg likte ikke å trene da jeg gikk på NTG, men de årene der hadde alt og si for meg. Slagordet var at det skulle være god stemning, og den som gir seg er en dritt.