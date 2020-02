To kvinner på 65 og 57 år mistet livet da de ble påkjørt på en gangvei i Nordfjordeid i romjulen 2018. Aktor i saken, Kristine Herrebrøden, mener at den nå 54 år gamle sjåføren at mannen sovnet bak rattet, eventuelt var uoppmerksom over lengre tid.

Hun viste i retten torsdag til at mannen tidligere er domfelt for ruskjøring, og at allmennpreventive hensyn veier tungt, skriver Bergens Tidende.

Mannen er tiltalt for uaktsomt drap, farlig kjøring, kjøring i ruspåvirket tilstand og bruk av narkotika. Ifølge påtalemyndigheten var han påvirket av amfetamin og klonazepam. 54-åringen erkjenner ikke straffskyld.

Ulykken skjedde på en gangvei i Kjølsdalen i Stad kommune på kvelden tredje juledag i 2018. De to kvinnene ble erklært døde på stedet. Den tiltalte har i retten sagt at han ikke husker stort fra tiden før, under og etter ulykken.

Rettssaken i Sogn og Fjordane tingrett startet tirsdag og ble avsluttet torsdag.

(©NTB)