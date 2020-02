I et brev stilet til EUs utenrikssjef Josep Borrell og de nåværende utenriksministrene i EUs medlemsland tar de tidligere lederne kraftig avstand fra planen, som blant annet gir Israel grønt lys til å annektere de ulovlige bosetningene.

– Planen strider mot internasjonalt vedtatte retningslinjer for fredsprosessen i Midtøsten, relevante FN-resolusjoner, herunder sikkerhetsrådets resolusjon 2334, og de mest grunnleggende prinsippene i folkeretten, heter det i brevet, som blant annet er omtalt i The Guardian.

– I stedet for å fremme fred, risikerer planen å fyre ytterligere opp under konflikten – på bekostning av både israelske og palestinske sivile og med alvorlige implikasjoner for Jordan og regionen, heter det videre.

Ensidig

Sveriges tidligere statsminister Ingvar Carlsson, Irlands tidligere president Mary Robinson, EU-kommisjonens tidligere president Jacques Santer og Natos tidligere generalsekretær Javier Solana er også blant underskriverne, sammen med nærmere 30 tidligere utenriksministre, blant dem britiske Jack Straw og danske Uffe Ellemann-Jensen.

Brevskriverne mener Trumps plan er ensidig støtte til Israel og oppmuntrer til ulovlig israelsk bosetningsaktivitet i de okkuperte palestinske områdene.

– Den anerkjenner bare den ene sides krav på Jerusalem og tilbyr ingen rettferdig løsning på spørsmålet om palestinske flyktninger, heter det i brevet.

Apartheid

– Kartet som er omtalt i planen, foreslår palestinske enklaver under permanent israelsk militærkontroll, noe som fremkaller skremmende assosiasjoner til Sør-Afrikas bantustaner, skriver de videre.

– En slik løsning har karaktertrekk som ligner på apartheid – et begrep vi ikke tar lett på å bruke, skriver de tidligere topplederne.

(©NTB)