Torsdag ble vinnerne av Love Island 2020 kåret i den argentinske villaen.

Seerne stemte Nora Haukland (22) og Johannes Klemp (27) til topps i realityprogrammet.

På andreplass kom kjæresteparet Iselin Nordøy (24) og Omid Rosander (25), etterfulgt av Mie Mack Cappelen (22) og Ali Esmael (28) som tok den siste pallplassen.

– Jeg har funnet en fyr som jeg elsker og som jeg vil ta med hjem til mamma og pappa. Jeg veldig, veldig happy, sier en stolt Iselin til TV 2 kort tid etter finalen.

Møte «svigers»

Paret, som ble kjærester i løpet av oppholdet i villaen, ser lyst på fremtiden. Og planene for de første ukene hjemme i Norge er allerede lagt.

– Vi skal møte hverandres familie og venner, og introdusere hverandre for livene våre på utsiden. Vi kommer til å være en del sammen de første ukene. Først litt i Oslo, og så i Kristiansand. Etter det må vi vende tilbake til våre normale liv, sier 24-åringen.

Iselins normale liv er i Oslo, mens Omid holder til i sørlandsbyen Kristiansand. Paret er derfor forberedt på et avstandsforhold – i hvert fall den første tiden.

– Vi har snakket veldig mye om det. Og det er mange fine løsninger man kan holde kontakt på, både over nett og telefon. Så kommer vi til å besøke hverandre veldig mye, sier hun.

Samboerskap

På spørsmål om de begge kan se for seg et samboerskap i fremtiden, svarer Omid at de allerede har snakket en del om det.

– Iselin vil veldig gjerne at jeg skal flytte til Oslo så fort som mulig. Nesten med en gang vi kommer hjem, sier 24-åringen og ler, før han avslutter:

– Jeg har ikke noe problem med å flytte på meg, hvis det er det som føles riktig (...) Det ser lyst ut. Fremtidsplanene er å en gang bli samboere, sier han.

