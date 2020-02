31. januar ble Dag Eilev Fagermo presentert som Vålerengas nye hovedtrener. Det ble han etter å ha vært tolv år i Odds Ballklubb. Skien-klubben har fortsatt ikke fått på plass en erstatter.

Sportsjef i Odds Ballklubb, Tore Andersen sier at klubben tar seg den tiden de trenger for å finne riktig erstatter.

– Og vi går bredt ut for å finne den riktige. Vi stresser ikke, sier Andersen til TV 2.

Men sportsjefen beroliger Odd-supporterne med at en ny trener er på plass i god tid før seriestart.

– En offentliggjøring av ny hovedtrener er forhåpentligvis ikke så langt unna, men som sagt så stresser vi ikke, understreker Andersen.

For øyeblikket er det Odd-legende Jan Frode Nornes som har ansvar for laget. Ifølge Andersen kan han også fort bli mannen som leder laget når Stabæk står på motsatt side i første runde av Eliteserien.

– Nornes har vært i klubben i en årrekke, og har vært Dag-Eilev Fagermos assistent i mange år. Han vet hvordan denne klubben drives og er absolutt en aktuell kandidat.

Vetle Bergene Johansen, styreleder i Oddrane, som er Odds supporterklubb, er enig med sportssjefen.

– Jeg tror Nornes hadde vært perfekt. Han har vært i klubben i over tjue år og er en veldig fin fyr.

Men Johansen utelukker ikke at det hadde vært greit å få inn noe nytt.

– Det kunne også vært greit å få inn noe nytt og fått litt engasjement rundt klubben. Når folkene på kontoret bruker tid på å finne en erstatter, lider også sesongkortsalget. For øyeblikket ser det ut som de er i vinterdvale, sier Johansen.

Odd-supporteren synes det var surt å miste Fagermo, men skjønner også valget den tidligere Odd-treneren gjorde.

– Vålerenga er pengesterke, og har fått en del penger etter at Sander Berge ble klar for Sheffield United. Med filosofien og spillestilen til Fagermo, kan Vålerenga bli et av Norges beste lag, spår Odd-supporteren.