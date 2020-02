– Vi trenger ikke frykte koronaviruset

– Hver gang vi får inn et nytt virus så reagerer vi veldig spesielt, sier Ørjan Oslvik til God morgen Norge.

Olsvik jobber som professor i medisinsk mikrobiologi ved Universitetet i Tromsø. Han forteller at hver gang et nytt virus kommer så krisemaksimerer man.

– Vi så under svineinfluensaen at det ble et voldsomt opprør og massevaksinasjon. Og det som skjedde var i prinsippet ingenting, forklarer professoren.

Var godt forberedt

Damen, som nå har fått påvist koronaviruset i Tromsø, hadde bodd i Kina en periode. Hun hadde blitt sendt hjem til Norge, og satt allerede i isolat.

Tromsø-kvinnen hadde tidligere testet negativt på koronaviruset, men nå har hun testet veldig svakt positivt, forteller Olsvik. Professoren i medisinsk mikrobiologi påpeker at det er lite grunn til å frykte smitte fra situasjonen.

– Vi hadde allerede pasienten på isolat, og hun var ivaretatt før det ble oppdaget. Og det er sånn vi ønsker det skal være, sier Olsvik.

Professoren mener at Norge på et eller annet tidspunkt måtte få koronaviruset. Han tror også vi er i stand til håndtere det.

– Enhver bybrann kan slukkes med et glass vann hvis du er på rett sted til rett tid.

Torsdag kveld ble det kjent at tre nye personer hadde testet positivt på koronaviruset i Oslo og Bærum.

Overreagerer

Olsvik forteller at nye virus, det vil si virus som kommer fra dyr, ofte får status som veldig smittsomme og farlige. Men hvis man går tilbake og analyserer, så er de sjeldent så farlige som man først får inntrykk av.

Det første nye viruset vi så var SARS i 2003.

– Det var en to- og tredobling av smittede hver dag, forteller professoren og fortsetter:

– Jeg husker jeg satt med kalkulatoren og regnet ut at det siste mennesket kom til å dø om 18 måneder. Men det skjedde jo naturligvis ikke.

Olsvik påpeker at forskjellige virus som SARS, MERS og zika ofte får mye oppmerksomhet, men at de også fort forsvinner.

– På under et år var alle tilfeller av zika borte fordi myggen som hadde spredd det viruset hadde stukket alle som hadde mulighet til å bli gravide, forteller professoren.

– Vil se andre tall i en vestlig populasjon

Tallene man ser nå er basert på smitten i Kina. De sier at dødeligheten ligger på rundt to prosent.