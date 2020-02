Dagny (29): – Jeg har blitt ganske glad i kritikk

På kort tid har Dagny Norvoll Sandvik (29), bedre kjent under artistnavnet «Dagny», gjort stor karriere verden rundt.

Med låter som «Backbeat», «Drink About» og «Love You Like That», har hun blitt svært populær. Men det hindrer ikke folk fra å komme med kritikk, noe hun har lært seg å takle.

– Jeg er ganske glad i kritikk. Jeg er jo nordlending og vi er jo ganske glad i at ting er litt ufiltrert og at folk bare sier det som det er, forteller hun til Skavlan.

Kondisklage

Siste gang hun kan huske å ha blitt kritisert var under en konsert i Trondheim, da en mann kom bort etter showet og klagde på at hun hadde hatt dårlig kondis gjennom sangene, og at hvis hun skulle bli stor stjerne var det bare å begynne å trene.

– Jeg føler med kritikk at ofte vet man selv at de egentlig har rett, og så er det først når noen sier det at man tenker «okei, det er jo faktisk sant», sier hun. I dette tilfellet ble det snudd til fandenivolsk inspirasjon.

– Etter den gang gikk det en jævel i meg, så da er målet frem til sommeren at jeg skal f*** ikke være anpusten en eneste gang, så jeg har litt å jobbe med.

Stemmetrøbbel

Men sangtalentet fra Tromsø har slitt med et større problem enn kondis. For stemmen har ikke alltid spilt på lag.

– Det var i 2012 jeg begynte å merke at jeg var så hes at det var vanskelig å komme seg gjennom konserter. Med årene ble det bare verre og verre, sier 29-åringen og forteller om spesielt én episode hun husker godt fra en konsert i Trondheim.

– Vi skulle gjøre 45 minutter, sikkert 11-12 låter. Allerede etter første låt kjente jeg at «shit, nå er det skikkelig krise». Fem låter tror jeg holdt og da hørtes jeg ut som en kråke, sier hun og forklarer at det hele endte med at hun måtte gå av scenen.

I 2016 fikk hun påvist at polypper på stemmebåndene var kilden til problemet, men hun ventet nesten tre år før hun til slutt opererte.

Debutalbum

Selv om stjernen fra nord for lengst har vist hva hun er god for som artist, har det lenge omtalte debutalbumet enda ikke sett dagens lys. I 2010 lovte hun første gang at albumet var rett rundt hjørnet. Dette har hun etter hvert blitt vant til å måtte forklare.

– Jeg har jo alltid vært opptatt av at jeg skal lage et album. Men det er vel noe med at man får dét ene debutalbumet, og så vil man at det skal bli perfekt, sier hun og utdyper: