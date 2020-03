Jon Almaas har blitt mye omtalt etter deltakelsen i «71 grader nord - Norges tøffeste kjendis». Det betyr derimot ikke at han kommer til å henge seg på flere realitykonsepter med det første.

God kveld Norge møtte Almaas under innspillingen av TV 2 programmet «Lystløgner».

– Blir det mer reality, for eksempel «Skal vi Danse»?

– Nei, nå føler jeg det har vært veldig mye meg i 2020, så «71 grader nord» blir det siste på en stund, forteller programlederen.

Feil fremstilt på TV

Denne uken ble det annonsert at Almaas skal lede et nytt spørreprogram sammen med Henriette Steenstrup på TVNorge.

– Nå kommer jeg til å roe meg ned og lage de programmene jeg skal lage, forteller Almaas.

52-åringen har tidligere sagt han føler seg feil fremstilt på «71 grader nord».

Dette er en av grunnene til at han nå velger å trekke seg tilbake fra å delta på lignende program.

– Reality er jo et tveegget sverd fordi man viser seg frem på godt og vondt. Og så blir det klippet utenfor ens egen kontroll, så man blir feilframstilt på det groveste, forteller Almaas.

– Mener du at du ble det i «71 grader nord»?

– Ja, der ble jeg fremstilt som en besserwisser, en litt arrogant besserwisser, og det er jo ikke riktig.

Usannsynlig duo

Vinterens sesong av «71 grader nord» har slått alle rekorder og er den mest sette sesongen noen sinne. Mange benket seg foran skjermen for å se det usannsynlige forholdet som utviklet seg mellom Almaas og skandaledeltaker Melina Johnsen (24) fra realityserien «Ex on the Beach».

I tillegg har det vært mye følelser fra Almaas på skjermen, som i et intervju med Skavlan innrømmet at han tar lett til tårene.

TV-veteranen har heller ikke lagt skjul på at han er over gjennomsnittet glad i aktivitet.

– Jeg liker å slite. Jeg synes det er gøy å bruke kroppen. Så jeg liker når jeg svetter og føler at jeg er helt nedpå felgen. Det syns jeg er digg, rett og slett, forteller han i et intervju med God kveld Norge.