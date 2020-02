Mimir Kristjánsson om sin pleietrengende mor: – Jeg skammer meg ofte

Mange vil nok kjenne seg igjen i å tenke at NAV-er forbindes med å være lat eller snylter.

– Men de aller fleste er nok som min mamma, forteller Rødt-politiker Mimir Kristjánsson (33) i Skavlan.

– Men det er ingenting hun ønsker mer enn å ha en jobb. Det tror jeg er hennes største drøm, men det er jo umulig på grunn av sykdommen, sier 33-åringen.

I lørdagens utgave av Skavlan på TV 2 er Rødt-politikeren blant gjestene.

Der forteller han blant annet om en trygg og lykkelig barndom hos foreldrene i Stavanger, men at det endret seg da moren fikk en alvorlig kreftdiagnose.

Fra å være en livlig og aktiv lærer, måtte Kristjánssons mamma nå bli hjemmeværende og legge alt til side for å overvinne den hissige sykdommen.

Trygde-tabu

I tillegg til redselen for å miste henne, har 33-åringen i senere tid irritert seg stadig mer over mange nordmenns stigmatiserende holdninger til mennesker som mottar trygd – de såkalte «NAV-erne».

Han tok derfor et oppgjør med dette i boken «Mamma er trygda».

– I Norge er alle samtaler sånn: «hva gjør du, hva heter du og hva driver du med», og hvis du da sier «jeg går på trygd» eller «jeg får penger fra staten for å sitte hjemme og se på TV fordi jeg er syk», da er jo den samtalen over, sier Kristjánsson oppgitt til Skavlan.

Den unge politikeren tror det er lett for mange å tenke at folk som mottar trygd er «late», at de ikke «gidder å stå opp» eller at de «snylter».

Fasade-liv

Kristjánsson forteller at moren bruker mye tid på å opprettholde en slags verdighet, på grunn av dette stigmaet hun stadig utsettes for.

– Hun bruker jo enormt mye energi på å holde fasader, at det skal virke som hun klarer seg bra, at det skal være ordentlig og rent i hjemmet. Alltid, når hun går til legen, sminker hun seg for å se pen ut for legen.

Samtidig forteller han at nesten bare han selv og faren får se det virkelige og smertefulle livet bak denne fasaden.

Dårlig samvittighet

33-åringen, som for tiden er aktuell i Farmen Kjendis på TV 2, har også kjent på mye dårlig samvittighet for å ikke være nok tilstede for sin syke mor, og beskriver et konstant dilema om hvor mye han bør være tilstede.

– Jeg har ofte opplevd at jeg skammer meg for at jeg ikke kan hjelpe min mor nok. Jeg kan jo ikke kurere kreft, men hun trenger jo hjelp og omsorg hele tiden, sier 33-åringen.