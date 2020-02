Skriver om brann der familie døde: «Lukter svidd på flere måter»

Lørdag 6. januar i år brøt det ut brann i en leilighet i Ytrebygda i Bergen. Av familien på syv, mistet moren (41) og hennes tre døtre på 7, 9 og 14 år livet. Faren og de to sønnene overlevde.

Tragedien som rammet den kurdiske familien, som er krigsflyktninger fra Syria, har berørt og engasjert mange i Bergen.

Nå er det maktkamp i Fremskrittspartiet om vervet som fylkesleder i Oslo Frp. Fylkeslederen får plass i Frps mektige landsstyre.

Nasjonalkonservative Geir Ugland Jacobsen utforderer valgkomiteens innstilling, liberalisten Andreas Meeg-Bentzen.

TV 2 skrev torsdag om de to kandidatene. TV 2 har nå fått tilgang på Facebook-innlegg fra Ugland Jacobsen, som flere motstandere reagerer sterkt på.

«Lukter svidd»

I et av innleggene viser Ugland Jacobsen til brannen i Bergen:

«Ja, den katastrofale brannen i Bergen for en uke siden, lukter "svidd" på flere måter. Såvidt jeg har skjønt rammer dette personer fra en kultur med en viss tradisjon for å ta livet av brysomme familiemedlemmer, særlig kvinner. Kanskje er det ikke gjort noe kriminelt her, men jeg håper i hvert fall at det settes på noen skarpe etterforskere. Jeg sier dette fordi vi har sett at konfliktskyet og politisk korrekthet kan medføre mange dumheter, som f.eks ikke å etterforske mtp en relativt sannsynlig (men langt fra sikker) årsak til denne tragedien».

20. januar skrev Vest politidistrikt i en pressemelding at undersøkelsene rundt brannårsaken er fortsatt ikke sluttført, men så langt tyder alt på at brannen skyldtes en elektrisk feil på en skotørker plassert i vaskerommet i husets første etasje.

^ AKTIV: Ugland Jacobsen er aktiv på Facebook. Disse innleggene har han skrevet den siste tiden.

Ugland: – Et råttent spill

Ugland Jacobsen har fått tilsendt Facebook-innleggene TV 2 har fått tilgang til.

– Det er en brann. Det lukter svidd. Bakgrunnen lukter svidd også fordi det kan, med tre streker under kan, være en forbrytelse. Jeg skrev også to ganger at det ikke er sikkert at det er det, sier fylkeslederkandidaten.

Han sier at innleggene er betimelige og faktabasert.

– Dere vet selvfølgelig hensikten med å sende dere disse innleggene. Det er et råttent spill. Disse utsagnene er kun delt med et begrenset antall venner. Det jeg sier er dog både betimelig og faktabasert, og jeg har grundig statistisk belegg for mine konklusjoner. Det er reelle og voksende problemer i vårt samfunn vi snakker om. Jeg synes heller at dere bør slå et slag for å bekjempe den ekstreme voldshyppigheten vi ser i visse miljøer, enn å ta budbringer. Og volden er utvilsomt rasistisk. Det er stort sett etnisk norske som rammes av fornedringsvolden.