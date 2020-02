Smitteekspert: – Dette er det farligste med koronaviruset

2) Hva vil du sammenligne koronaviruset med?

– Symptomene varierer fra milde til alvorlige symptomer, og sykdommen ligner på en alvorligere form for influensa. Covid-19 ligner på SARS som vi kjenner fra 2003. SARS er et annet koronavirus. Det nye covid-19 er mindre farlig enn SARS var den gangen, men viser seg å være relativt smittsomt. Men vi lærer mer om smittsomhet og hvor farlig viruset er for hver dag.

– Hovedproblemet er at vi ennå ikke har nok kunnskap om viruset til å kunne si noe sikkert om smitterisiko, smittsomhet, det vil si hvor mange kan en enkelt person smitte og dødelighet. Det er enda mange ukjente i ligningen. Men vi regner med at det er dråpesmitte, som de andre koronavirus, og at inkubasjontiden er 2-11 dager.

3) Hvilke forholdsregler bør den enkelte ta?

– Gode basale smittevernstiltak som god håndhygiene og riktig «hosteetikette». Det vil si at vi alle vasker hendene godt og ofte og at vi hoster i et tørkle eller i albuen, og ikke i hendene.

– Om du ikke er influensavaksinert, og tilhører gruppen som anbefales dette, så er det ikke for sent. Influensa sirkulerer også nå, og det kan vi beskytte oss mot.

– Om du føler deg syk, så skal du holde deg hjemme, og har du vært i et område hvor det er utbrudd, kan du ringe legevakten for å avtale testing. Kanskje skal vi klemme litt mindre på hverandre i en stund fremover? Jeg siterer en britisk professor: «We should practice some social distancing at this time», sier Mohn.

4) Hvordan bør myndighetene håndtere et utbrudd?

– Heldigvis er vi et folkeslag som har tillit til våre myndigheter, politikere og helsesystemer. Myndighetene skal fortsette å gi god og transparent informasjon som ofte som mulig, slik at befolkningen er oppdatert. Det finnes gode, internasjonale råd om hvorand utbrudd anbefales håndtert. Det er en trinnvis modell.

– Men vi har per nå ikke et utbrudd i Norge. For å si at vi har utbrudd, må flere individer i et område være smittet. Og et utbrudd kan bremses og til og med stanses med gode tiltak. Vi skal spre informasjon. Ingen er tjent med at det spres frykt. Norske myndigheter og helsetjenester må ha planene klare og det har de. I tillegg har vi et godt helsevesen og bor i en trygg del av verden. Og ikke minst, så er god helsetjeneste gratis. Vi er svært heldige, sett med globale øyne, sier førsteamanuensis Kristin Greve-Isdahl Mohn.

Overlege og førsteamanuensis Bjørn Blomberg ved Nasjonalt kompetansesenter for tropiske infeksjonssykdommer, Haukeland universitetssykehus, sier at ebola er rundt 100 ganger dødeligere enn koronavirus, og minner om det pågående ebolautbruddet i Kongo.

Ifølge WHO var det i slutten av januar nærmere 3300 bekreftede ebolasmittede der. 2238 av dem døde. Ebolaviruset har dermed 66 prosent dødelighet i Kongo..

– Tall vi har tilgang til tyder på at viruset muligens er litt farligere enn vanlig influensavirus. Ved influensa ligger dødeligheten på rundt 0,1 prosent, men hvis man bare ser på de som blir innlagt på sykehus kan influensa ha dødelighet på rundt 2 prosent. For koronaviruset er situasjonen fremdeles litt uoversiktlig fordi det er tidlig i epidemien, men det ser ut til at dødeligheten kan være rundt 0,5 prosent.

– I de områdene som har mange tilfeller rapporteres tilsynelatende høyere dødelighet, sannsynligvis fordi mange av de som kun har lett sykdom ikke blir testet og dermed ikke blir regnet med i statistikken. Vi vil nok få mer nøyaktige tall senere under utbruddet. For sammenligning har ebola 60 prosent dødelighet og er da rundt 100 ganger mer dødelig enn koronavirus. Det er for tiden pågående ebolautbrudd i Kongo som får mye mindre oppmerksomhet enn koronaviruset, sier Blomberg til TV 2.

Bjørn Blomberg er overlege og førsteamanuensis. Foto: Universitetet i Bergen

– Koronavirus er i slekt med vanlige forkjølelsesvirus, men er åpenbart noe farligere. Det har tidligere vært utbrudd av to mer alvorlige koronavirus, nemlig SARS og MERS. Det nye koronaviruset, covid-19, synes foreløpig å være mindre alvorlig enn SARS og MERS. Det mest naturlige å sammenligne med er nok influensa som sprer seg på samme måte og har alvorlighetsgrad i samme størrelsesorden.

– Viruset smitter når en syk person hoster eller nyser. Hvis dråpene kommer på hender kan de smitte videre ved håndkontakt, eller via gjenstander. Håndhygiene er derfor viktig. Personer som er syke må også la være å hoste eller nyse direkte på andre folk. Host gjerne heller i et papir eller eventuelt i albuekroken dersom du ikke har papirhåndkle.

– Jeg synes norske myndigheter har gjort en god jobb med å gi saklig informasjon om sykdommen uten å skremme befolkningen unødig. I tillegg er det viktig å forberede helsevesenet på å håndtere pasienter som eventuelt kommer på en hensiktsmessig måte. Her er det også gode planer i norske sykehus.