Saken oppdateres!

I kontakt med TV 2 viser Norwegian kun til børsmeldingen.

I børsmeldingen skriver Norwegian sin økonomisjef, Geir Karlsen, at selskapet er «klar over markedspekulasjonene, aksjekursbevegelsene og henvendelsene fra aksjonærene».

Karlsen skriver også at «per i dag opprettholder selskapet veiledningen og utsiktene som ble presentert i sammenheng med rapporteringen fra 4. kvartal. Selskapet overvåker markedssituasjonen regelmessig.»

Kursstup

Kursen falt fra start torsdag, og ved lunsjtider skjøt nedgangen virkelig fart. Rett etter klokka 13 omsettes aksjen for 17,62 kroner.

Det er en nedgang på over 52 prosent den siste uka – og på ett år har selskapets aksje falt over 70 prosent.

Selskapet kom torsdag formiddag ifølge E24 med en avklaring rundt den konvertible gjelden selskapet har, etter spekulasjoner i markedet, men det ser ikke ut til å ha bedret stemningen.

Ifølge nettstedet er Norwegian-aksjen nå på sitt laveste nivå siden desember 2008.

Kobles til korona

Investeringsøkonom i Nordnet, Mads Johannesen sier til E24 at børsfallet kan ha en sammenheng med spredningen av koronaviruset.

– Det er åpenbart at markedet er superredd for at færre og færre tør å fly.

Andre reiselivsaktører har også falt kraftig på børsen. Norwegians nedgang er imidlertid spesielt markant.

Johannesen peker blant annet på det norske flyselskapets store gjeld, som han mener forsterker kursfallet.

– Når et selskap som Norwegian har en så høy gjeldsgrad blir det enorme utslag både opp og ned. Når markedet begynner å bli bekymret og selger aksjen fører det til et enormt press, forklarer investeringsøkonomen.