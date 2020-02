Nora og Johannes vant Love Island – derfor endret de mening om kjæresteforholdet

– Vi har ikke hatt en lik reise som de andre her inne, og det har kanskje gjort at de ikke har forstått seg på oss. Men det viktigste er at vi forstår hverandre, og vi har en stor trygghet med hverandre, sier Nora.

Vinnerparet var det siste paret i villaen til å bli kjærester. I utgangspunktet var de åpne om at de ville vente med å innlede et kjæresteforhold til de var tilbake i Norge, men dette endret seg mot slutten av innspillingen.

– Vi fant ut at det hadde vært mye rarere å komme hjem som singel, siden vi har blitt utrolig glade i hverandre. Nå er det selvfølgelig ting vi ikke har opplevd sammen, som man vanligvis opplever før man blir kjærester, men jeg er trygg på at det vil løse seg fint, sier Johannes.

Har ikke diskutert samboerskap

Både Johannes og Nora bor i Oslo, hvor han studerer juss og jobber i et advokatfirma, mens hun jobber som selger i en skobutikk.

Nå gleder de seg til å komme hjem og møte hverandres familie og venner, samt gjøre vanlige kjæresteting som de ikke har hatt mulighet til å gjøre i Argentina.

– Vi skal gå på kafe sammen, handle sammen på matbutikken, lage mat, kose oss med «Netflix and chill», og kanskje kjøpe en gullfisk etter hvert, sier Nora.

– Ser dere for dere å flytte sammen i nærmeste fremtid?

– Det er noe vi ikke har diskutert ennå. Vi har nettopp blitt kjærester, og det er ikke noe vi vil «rushe» inn i. Vi vil ta ting steg for steg. Jeg er veldig trygg på oss som kjærester, men først må vi være det en stund, sier Johannes.

– Unner dem seieren

De tre parene som stod i Love Island-finalen, var alle blitt kjærester i løpet av de to siste ukene i villaen.

ANDREPLASS: Omid Rosander og Iselin Nordøy. Foto: Bjørnar Posse Sandboe/ITV

Iselin og Omid tok andreplassen med fatning.

– Det er veldig gøy at vi har kommet så langt og at vi var tre kjærestepar i finalen. Vi har vært gjennom en utrolig reise alle tre par, og vi har blitt så ekstremt gode venner, sier Iselin til TV 2 like etter finalen.

– Det spiller egentlig ingen rolle hvem som vinner eller ikke, fordi det var kjærligheten vi kom hit for – og vi har funnet den. Så vi er fornøyde, legger hun til.

– Jeg unner Nora og Johannes seieren. De har hatt en sinnssyk reise. Det var mange som tvilte på dem i starten, og jeg gjorde det selv også, men de siste ukene skjønte jeg at de har vokst. Og det så seerne også, så det var vel fortjent, sier Omid.

Se alle episodene av første sesong med Love Island på TV 2 Sumo.

.